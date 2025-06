Nadějný PS4 emulátor hlásí významný pokrok. Spustíte přes něj desítky her

Emulátor PS4 s názvem ShadPS4 obdržel novou aktualizaci, která rozšiřuje seznam podporovaných titulů

Vývoj emulátoru je stále na začátku, už nyní si přes ale můžete zahrát desítky her

Na seznamu podporovaných her se nově nachází i Tomb Raider: Definitive Edition

Fanoušci emulátorů mají další důvod k radosti. Nadějný emulátor konzole PlayStation 4 s názvem ShadPS4 obdržel aktualizaci na verzi 0.9.0, která významně rozšiřuje seznam podporovaných her. Poznámky k nejnovějšímu patchi zacházejí do technických podrobností, ve výsledku z nich ale vyplývá, že se hráči mohou těšit na zlepšení kompatibility a výkonu.

Autoři emulátoru konkrétně upozorňují na hry jako Tomb Raider: Definitive Edition, Guilty Gear Xrd REV 2, Lords of the Fallen, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan, které by nově měly být plně hratelné. Aktualizace vylepšuje fungování i některých dalších her, mezi něž patří třeba Nier Automata či Catherine Fullbody – ty však mají k plnohodnotnému zážitku ještě daleko.

Desítky funkčních her

Seznam kompatibility emulátoru ShadPS4 s operačním systémem Windows aktuálně čítá 33 her plně hratelných titulů a dalších 81, které lze alespoň spustit. V případě Linuxu a MacOS je k dispozici „pouze“ 21, respektive 5 plně hratelných kousků. Na verzi pro Android zatím tvůrci bohužel nepracují. Na zařízeních s operačním systémem od Googlu si tak musí fanoušci vystačit s emulátorem RPCS3, jehož port se na mobilních telefonech objevil v uplynulých měsících.

Emulátor se stále nachází ve velmi rané fázi vývoje, hráči by proto měli mírnit svá očekávání. Některé tituly jsou sice hratelné, i tak ale mohou občas spadnout do systému nebo vykazovat grafické nedostatky. Podobně jako v případě nedávného emulátoru konzole Nintendo Switch se ani ShadPS4 neobejde bez intenzivního testování a ladění všemožných detailů. Ani to však není zárukou zcela bezproblémového fungování. I tak ale emulátor PS4 učinil za krátkou dobu poměrně významný krok vpřed.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.