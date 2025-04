Nabídka Start ve Windows 11 projde výraznou proměnou. Podívejte se na první obrázky

Microsoft před necelými čtyřmi roky představil systém Windows 11, který oproti předchozím Windows 10 nabídl přepracované uživatelské rozhraní. Redesignem prošel hlavní panel, notifikační centrum, systémové nastavení a také nabídka Start – v jejím případě došlo ke kompletní rekonstrukci spojenou s výměnou živých dlaždic za statické ikony. Redmondští v minulých letech nabídku Start různě upravovali, nyní je zřejmě na programu další významná proměna.

V minulém týdnu Microsoft vydal nová testovací sestavení Windows 11, ve kterých je ukrytá nová podoba nabídky Start. V tuto chvíli ji není možné aktivovat standardní cestou, ale je nutné použít neoficiální nástroj ViveTool.

Hidden in today's Dev/Beta CUs: a major update to the Windows 11 Start menu! It has a new, larger layout with everything on one scrollable page, with the "All" list below recommendations – which can FINALLY be turned off! Pinned list is now limited to 2 rows, but can be expanded. pic.twitter.com/JkP3V2I5g6

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 3, 2025