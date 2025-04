Nabídka, která se neodmítá! Deus Ex, Fallout a další stovky her teď pořídíte ve slevě

Služba GOG obměnila svou nabídku her, tzv. Classics Promo

S výraznou slevou jsou k mání hry jako Deus Ex, Fallout, Xcom 2 nebo Resident Evil

Výprodej poběží až do 25. dubna, vybírat můžete z několika stovek her

Pokud si chcete v dnešní době kupovat videohry online, můžete k tomu využít hned několik platforem. Naprostá většina z nich několikrát do roka nabízí obrovské slevy na spoustu her – nedávno podobnou věc udělal Steam. Teď můžete ulovit skvělé kousky na platformě GOG.

Good Old Games (alias GOG) má už od pátku obrovské slevy na hry v tzv. Classics Promo. Jedná se o celkem 1 059 zlevněných her. Jedná se hlavně o tituly, které byly vydány před pořádnou řádkou let, jmenovitě třeba série Deus Ex, Sim City nebo Fallout. V tabulce naleznete ty nejlepší kousky, které GOG nabízí.

Název Akční cena Původní cena Fear: Platinum Edition 47 Kč 235 Kč Deus Ex: GOTY Edition 24 Kč 165 Kč Deus Ex: Human Revolution 71 Kč 470 Kč Sim City 2000 Special Edition 35 Kč 141 Kč Sim City 3000 Unlimited 59 Kč 235 Kč Sim City 4 Deluxe Edition 118 Kč 470 Kč Resident Evil 1/2/3 (bundle) 470 Kč 588 Kč Fallout 59 Kč 235 Kč Fallout 3 GOTY Edition 165 Kč 470 Kč Fallout 4 GOTY Edition 376 Kč 940 Kč Fallout: New Vegas Ult. Edition 188 Kč 470 Kč Silent Hill 4: The Room 165 Kč 235 Kč Xcom 2 71 Kč 1 410 Kč Swat 4 Gold Edition 118 Kč 235 Kč Elder Scrolls V: Skyrim Anv. Edition 400 Kč 1 175 Kč Ultima 1-6 35 Kč 141 Kč Medal of Honor: Allied Assault/War Chest 118 Kč 235 Kč Return to Castle Wolfenstein 47 Kč 118 Kč

Většina titulů,, které si můžete koupit, je součástí tzv. Preservation programu. Ten GOG spustil minulý rok v listopadu a jeho úkolem je držet tým vývojářů, díky kterým poběží i staré klasiky. Pokud si tak koupíte hru na GOGu, nebudete se muset trápit s tím, že nebude kompatibilní s vaším hardwarem – platforma se o to zkrátka postará a garantuje vám funkčnost.

Výprodej aktuálních titulů končí 25. dubna. Ještě tak máte spoustu času, abyste si ulovili svou preferovanou klasiku. Ze seznamu více než tisíce her si vybere opravdu každý.

Autor článku Adam Král