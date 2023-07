Na tyto SMS zprávy nereagujte! Slibují sociální dávky, reálně vám ale vysají úspory

Útočníci si nedají pokoj, kampaň podvodných SMS zpráv cílí na žadatele o dávky

Po přihlášení do falešné bankovní identity oloupí důvěřivce o veškeré úspory

Podvodníkům na internetu se daří zejména v období krize, důvěřivce totiž lákají na snadné obohacení, které ale povětšinou končí krádeží osobních dat a v krajním případě i vysátím bankovního účtu. Před aktuální extrémně nebezpečnou vlnou podvodných SMS zpráv varuje kyberbezpečnostní gigant Check Point.

Pozor na SMS od sociálky

První podvod se maskuje jako SMS zpráva od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), v níž se píše: „ČSSZ informuje: Dávky a příspěvky na vašem účtu aktivní. Získat: https://csszodmeny.online/.“ Na první pohled by vám měl být patrný nesprávný slovosled a celkové podivné vyznění SMS zprávy.

Pokud na odkaz kliknete, dostanete se na falešný web imitující ePortál ČSSZ. Přihlášení lze provést pomocí bankovní identity, což je poměrně fikaný způsob, jak někoho obelstít. I do běžných systémů státní správy se totiž přihlašujete prostřednictvím své banky.

Na výběr je ČSOB, Moneta, Air Bank, mBank nebo FIO banka. Pro každou banku je vytvořen speciální obrázek s přesměrováním do online bankovnictví. Ve skutečnosti žádné přesměrování neprobíhá a uživatel je stále na stránkách ovládaných hackery. Jakmile vyplníte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a potvrdíte autentifikátorem, můžete si být jisti, že vám podvodníci do pár minut vybílí konto.

Je ale minimálně zvláštní, že si podvodníci vybírají jako oběti skupinu lidí požadujících sociální dávky. Nejde totiž o nikterak movitou sortu lidí, nicméně zároveň jde často o důvěřivější jedince náchylné na různé druhy podvodů.

Check Point v souvislosti s tím také varuje před útočníky, kteří se v podvodných zprávách vydávají za Českou poštu. Nejde však jen o pošťáky, nedávno jsme na SMARTmanii informovali o podvodu, kdy se útočníci vydávali za logistickou firmu UPS a rozesílali SMSku o doplacení celního poplatku z podezřelého čísla s francouzskou telefonní předvolbou.