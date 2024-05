Na Netflix míří kontroverzní český snímek Tajemství a smysl života. Je to vůbec ještě film?

Na populární streamovací platformu Netflix míří snímek Petra Vachlera Tajemství a smysl života

Podle některých se jedná nejen o nepříliš povedený film, ale o vyloženě nebezpečný počin

Ke shlédnutí by film měl být v první polovině června

Česká kinematografie v posledních letech dokáže vyplodit jen málo kvalitních filmů či seriálů. Mezi výjimky patří kupříkladu skvělé sci-fi Bod obnovy (ČSFD: 70 %), které snese srovnání se zahraniční produkcí. Ovšem většina počinů spadá do kategorie „lehké letní komedie“, které postrádají hlavu a patu, případně se jedná o český tradiční žánr pohádky, který už ale nemá moc co nabídnout. Větší rozruch vzbudil až snímek Tajemství a smysl života (ČSFD: 56 %), nicméně z trochu jiného pohledu, než by si jeho tvůrce přál.

Ezoterické dílo Petra Vachlera míří na Netflix

Premisa filmu je poměrně jasná – celovečerní snímek Petra Vachlera se pokouší odpovědět na otázky jako „Co je smyslem života? Co je láska, humor, strach a smrt? Je všechno jen sen? Kdo jsme a kam směřujeme? Probudíme se, vzpomeneme si?“, ovšem v praxi se jedná spíše o sérii ezoterických mouder vyprávěných prostřednictvím nepříliš atraktivního antropomorfního čmeláka, jejichž dodržování by v krajních případech mohlo vést i k ohrožení života.

„Jak film vypadá? Začíná jako nedělní pohádka České televize, pak se změní v několik epizod seriálu Ulice a končí jako vyloženě nebezpečná ezoagitka obhajující neléčení rakoviny. Podstatný prostor vyplňují mluvící hlavy levně nadabovaných světových ezoteriků a vypadá to, jako když v noci usnete u puštěného Youtube, pak se nad ránem probudíte s obtisknutou klávesnicí na tváři a nějaký Ind vám ve videu tvrdí, že když si to budete dostatečně dlouho přát, tak projdete zdí,“ okomentoval Vachlerovo dílo šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský.

Ani Jakub Vopelka z Kinoboxu nebyl ve své recenzi k Vachlerově dílu nekritický: „Někteří mohou namítat, že Tajemství a smysl života prostě nabízí jinou perspektivu. Kromě toho, že postrádá konkrétní východisko a utápí se v nadužívání totožných a v součtu nicneříkajících frází, valný smysl nedává ani v kontextu vyprávění. Postavy jsou vesměs neživotné a celou dobu vnímáme pouze známé herce a herečky, kteří procházejí situacemi formujícími kýžené myšlenkové střípky.“ Pokud jste cílová skupina, nebo se chcete o kvalitách snímku Tajemství a smysl života přesvědčit na vlastní oči, již brzy budete mít příležitost – na streamovací platformě Netflix by se měl objevit v první polovině června.