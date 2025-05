Na Netflix míří dokument o ponorce, která se vydala k Titanicu. Nabídne spousty exkluzivních záběrů

Na Netflix míří dokument o katastrofě ponorky Titan

Ta mířila k vraku Titaniku, ale po cestě implodovala

Ke shlédnutí bude od 11. června

Potopení lodi Titanic patří mezi nejznámější námořní katastrofy na světě, přičemž svůj podíl na tom má stejnojmenný oscarový snímek Jamese Camerona z roku 1997 s Leonardem DiCapriem a Kate Winslet v hlavních rolích. Výprav do hlubin Atlantského oceánu k jeho vraku byla celá řada, přičemž některé z nich neskončily zrovna nejlépe. Před dvěma lety se k Titanicu vypravila také ponorka Titan, jejíž cesta skončila tragicky.

Neštěstí jménem Titan

Výprava se místo nalezení vraku slavné výletní lodě musela potýkat s problémy, které nakonec vyústili v implozi ponorky a smrt celé posádky. Nyní o tomto příběhu vypráví nový dokument streamovací platformy Netflix, jenž popisuje cestu ředitele společnosti OceanGate Stocktona Rushe, jehož snaha stát se důležitým inovátorem skončila tragicky. Nový dokument Titan: Neštěstí jménem OceanGate slibuje nejen náhled na tuto tragickou událost, ale také zveřejnění doposud neznámých audio nahrávek a záběrů z počátků OceanGate.

Režisér Mark Monroe zmínil, že ho samotná tragédie „děsila a fascinovala“, přičemž doufá, že dokument poskytne odpově na otázku, jak se mohla taková katastrofa vůbec udát. Dokument si odbyde světovou premiéru na filmovém festivalu Tribeca už příští měsíc, konkrétně 6. června, zatímco na Netflix dorazí o pár dní později, 11. června.

Nehoda ponorky Titan od OceanGate se stala 18. června 2023 v mezinárodních vodách severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland. Ponorné plavidlo se vydalo s pěti lidmi na palubě na turistickou výpravu k vraku Titanicu, který se nachází v hloubce 3800 metrů. Dne 22. června 2023 byly nalezeny trosky na hladině i na mořském dně asi 500 metrů od přídě vraku Titanicu a veřejnosti bylo oznámeno, že posádka zahynula.

Titanu se během testování před nehodou podařilo dosáhnout hloubky Titanicu pouze ve 13 z 90 ponorů, tedy ve 14 % případů. „Jestli chcete jen být v bezpečí, nevylézejte z postele. Nenastupujte do auta. Nedělejte nic,“ uvedl Rush v roce 2022 směrem k lidem, kteří upozorňovali na možná bezpečnostní rizika. Výprava do hlubin oceánu není žádná legrace – své by o tom mohl vyprávět i samotný režisér James Cameron, kterého v roce 1995 uvěznila písečná bouře na mořském dně, když natáčel vrak Titanicu pro svůj film.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.