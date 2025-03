Na kryt rovnou zapomeňte. Xiaomi 15 přichází v nové barvě, je skvostná

Xiaomi 15 přichází v nové verzi, a dokonce i mezi dnes velmi rozšířenou nabídkou smartphonů jde o unikát. Je originální, vypadá skvostně a byla by škoda ji schovat do pouzdra. To je nová varianta Liquid Silver, která – jak už název napovídá – má záda s imitací tekutého stříbra. V Česku jde o velmi limitovaný kousek.

Dát ho do pouzdra by byl hřích

Nové Xiaomi 15 se dosud prodávalo ve třech barvách – Black, White a Green. Vyšší 512GB verze se ale v nabídce Mobil Pohotovosti nově rozšířila ještě o variantu Liquid Silver, která se liší nejenom provedením zad, ale i stříbrným modulem fotoaparátu. Ve své podstatě tak jde o unikátní kousek, čemuž odpovídá i limitovaný počet kusů – v Česku je podle informací jen velmi málo kusů.

Dobrou zprávou je, že i na novou variantu je možné využít slevu 3 000 Kč a bonus 2 500 Kč. Dokonce k telefonu získáte i dárek za recenzi v hodnotě 1 199 Kč. U Mobil Pohotovosti tak nový Xiaomi 15 Liquid Silver vychází už na 19 490 Kč (běžně 24 990 Kč) a navrch dostanete ještě prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.

Xiaomi 15 Ultra v nové nadupané verzi

Také Xiaomi 15 Ultra dorazil v nové verzi. Špičkový fotomobil je nově k mání v nejnadupanější 16GB/1TB variantě. Je pochopitelně nejdražší, ale můžete při její koupi uplatnit navýšený výkupní bonus a srazit si tak cenu o 4 500 Kč. K telefonu taky dostanete dvojici dárků v celkové hodnotě 7 300 Kč, včetně Photography Kitu za pět tisíc.