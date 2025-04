Na iPadu se podařilo rozjet Windows 11. Částečně díky Evropské unii

Vývojář dokázal na iPadu Air rozjet odlehčenou verzi Windows 11

Pomohla k tomu i Evropská unie, kvůli které musel Apple otevřít platformu iPadOS

Windows 11 běží na iPadu v emulaci, použitelnost není nijak vysoká

Začátkem loňského roku vstoupilo v platnost evropské nařízení o digitálních trzích (DMA), jehož cílem je narovnat podmínky v digitálním světě – v operačních systémech, ve službách a aplikacích. Tato legislativa dopadla i na společnost Apple, která musela otevřít své platformy iOS a iPadOS a umožnit na nich instalovat aplikace z jiných zdrojů než z App Store. Díky tomu se může na tyto systémy dostat software, který Apple dosud zakazoval, například emulátory. Toho využívá i poslední projekt skupiny NTDev, díky kterému se podařilo rozjet na iPadu systém Windows 11.

Windows 11 na iPadu: jde to, ale…

Apple je dlouhodobě popotahován za omezení platformy iPadOS. Firma z Cupertina se sice snaží své tablety prosazovat jako alternativu k počítačům – po hardwarové stránce jsou prakticky stejné jako počítače Mac, brzdí je pouze software. Zatímco spousta projektů typu „rozjel jsem hru Doom na kalkulačce“ vzbuzují spíše rozpaky, Windows 11 na iPadu dávají vcelku smysl. Jen současné provedení má zatím k použitelnosti daleko.

Skupina NTDev zveřejnila video, ve kterém provozuje neoficiální odlehčenou verzi Windows 11 na iPadu Air s čipem M2. Kvůli hladové emulaci byla zvolena verze Tiny11, která je sice ohlodaná až na kost, na druhou stranu si díky tomu vystačí s opravdu slabým hardwarem – díky úsilí NTDEV celý systém běžel na pouhých 184 MB RAM a z úložiště si ukousl pouze 8 GB.

Nevýhodou projektu Tiny11 je fakt, že jsou z něj odstraněné i některé bezpečnostní vrstvy, a navíc na něm pracuje pouze jediný vývojář, což systém činí zranitelnějším – je tak spíše určen pouze pro podobné ukázky než na seriózní každodenní provozování. Ani na onom iPadu systém nefunguje nijak svižně – na jeho prvotní spuštění se dlouho čeká a velmi pomalé je i spouštění aplikací. Jiná písnička by to nepochybně byla, kdyby se na iPad podařilo nainstalovat Windows 11 jako nativně běžící operační systém, to je ale běh na delší trať.

Pokud si chcete vyzkoušet běh Windows 11 na vlastním návodu, najdete podrobný návod na této stránce.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.