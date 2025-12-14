Na Galaxy Ring 2 nečekejte. Samsung se místo vývoje soudí se společností Oura

- Prsten Galaxy Ring je s námi rok a půl
- Druhá generace údajně zatím není v plánu
- Samsung řeší patentové spory se společností Oura
Už jsou to téměř dva roky od chvíle, kdy Samsung poprvé ukázal světu svůj chytrý prsten Galaxy Ring – stalo se tak pouze na krátkou chvíli při premiéře smartphonů řady Galaxy S24, hotový produkt pak přišel na trh o půl roku později. Na začátku letošního roku se objevily první spekulace o druhé generaci, ovšem patrně se jednalo pouze o planý poplach – podle čerstvých zpráv z Jižní Koreje se nového prstenu od Samsungu jen tak nedočkáme.
Na Galaxy Ring 2 si ještě nějakou dobu počkáme
Samsung většinu svého produktového portfolia upgraduje jednou ročně, ať už se jedná o klasické či ohebné smartphony, tablety nebo hodinky. U prstenu ale pravděpodobně korejský gigant zvolí jinou kadenci – podle deníku Korea JooAng Daily není Galaxy Ring 2 na pořadu dne a s nadcházející řadou smartphonů Galaxy S26 určitě nedorazí.
Zda má toto oznámení nějakou souvislost s patentovou válkou se společností Oura, zatím nevíme. Obě společnosti proti sobě vedou několik právních bitev, přičemž z některých z nich vyšla Oura jako vítěz – americký soud například letos v listopadu uznal společnosti Oura patent, v němž je popsána samotná konstrukce prstenu s integrovanou baterií, flexibilní základnovou deskou a senzory v kruhovém těle. Samsung se pokusil tento patent zneplatnit, ale uspěl jen částečně – zrušeny byly jen dva nároky z osmnácti, které se týkaly technického detailu ohledně dutiny pro akumulátor.
Samsung po tomto rozhodnutí zůstává vystaven riziku žalob a licenčních poplatků, takže je logické, že se do návrhu další generace svého prstenu nijak nehrne – vlastně může být rád, že mu (zatím) nebylo zakázáno prodávat stávající model. Oura je aktuálně králem odvětví chytrých prstenů, nutno však podotknout, že ani ona nevydává nové generace každým rokem – zatím se jí daří dodržovat mezi uváděním jednotlivých modelů tříletý odstup.
Jestli se někdy druhé generace Galaxy Ringu dočkáme, je zatím ve hvězdách. Jednak si Samsung musí vyřešit patentové bitvy, a také jej do vývoje druhé generace nic zásadního netlačí – oproti společnosti Oura má totiž na trhu široké portfolio chytrých hodinek, které jsou pro shromažďování a interpretaci zdravotních veličin přeci jen o něco vhodnější.