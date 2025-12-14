TOPlist

Na Galaxy Ring 2 nečekejte. Samsung se místo vývoje soudí se společností Oura

Jakub Karásek
Jakub Karásek 14. 12. 12:00
0
Galaxy Ring – první chytrý prsten od Samsungu
  • Prsten Galaxy Ring je s námi rok a půl
  • Druhá generace údajně zatím není v plánu
  • Samsung řeší patentové spory se společností Oura

Už jsou to téměř dva roky od chvíle, kdy Samsung poprvé ukázal světu svůj chytrý prsten Galaxy Ring – stalo se tak pouze na krátkou chvíli při premiéře smartphonů řady Galaxy S24, hotový produkt pak přišel na trh o půl roku později. Na začátku letošního roku se objevily první spekulace o druhé generaci, ovšem patrně se jednalo pouze o planý poplach – podle čerstvých zpráv z Jižní Koreje se nového prstenu od Samsungu jen tak nedočkáme.

Na Galaxy Ring 2 si ještě nějakou dobu počkáme

Samsung většinu svého produktového portfolia upgraduje jednou ročně, ať už se jedná o klasické či ohebné smartphony, tablety nebo hodinky. U prstenu ale pravděpodobně korejský gigant zvolí jinou kadenci – podle deníku Korea JooAng Daily není Galaxy Ring 2 na pořadu dne a s nadcházející řadou smartphonů Galaxy S26 určitě nedorazí.

Samsung Galaxy Ring ve všech třech dostupných barvách
Samsung Galaxy Ring ve všech třech dostupných barvách

Zda má toto oznámení nějakou souvislost s patentovou válkou se společností Oura, zatím nevíme. Obě společnosti proti sobě vedou několik právních bitev, přičemž z některých z nich vyšla Oura jako vítěz – americký soud například letos v listopadu uznal společnosti Oura patent, v němž je popsána samotná konstrukce prstenu s integrovanou baterií, flexibilní základnovou deskou a senzory v kruhovém těle. Samsung se pokusil tento patent zneplatnit, ale uspěl jen částečně – zrušeny byly jen dva nároky z osmnácti, které se týkaly technického detailu ohledně dutiny pro akumulátor.

Samsung po tomto rozhodnutí zůstává vystaven riziku žalob a licenčních poplatků, takže je logické, že se do návrhu další generace svého prstenu nijak nehrne – vlastně může být rád, že mu (zatím) nebylo zakázáno prodávat stávající model. Oura je aktuálně králem odvětví chytrých prstenů, nutno však podotknout, že ani ona nevydává nové generace každým rokem – zatím se jí daří dodržovat mezi uváděním jednotlivých modelů tříletý odstup.

Jestli se někdy druhé generace Galaxy Ringu dočkáme, je zatím ve hvězdách. Jednak si Samsung musí vyřešit patentové bitvy, a také jej do vývoje druhé generace nic zásadního netlačí – oproti společnosti Oura má totiž na trhu široké portfolio chytrých hodinek, které jsou pro shromažďování a interpretaci zdravotních veličin přeci jen o něco vhodnější.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

ChatGPT na mobilu
Spojenectví OpenAI a Adobe: ChatGPT získal praktické funkce z Photoshopu i Acrobatu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
0
Ilustrace svůdného AI robota
ChatGPT bez cenzury? OpenAI potvrdilo plány na režim pro dospělé, dorazí za pár měsíců
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:30
0
Mistr Yoda versus Malá mořská víla, AI
Souboj titánů: Disney chce po AI od Googlu okamžité ukončení porušování autorských práv
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 12:00
0

Kapitoly článku