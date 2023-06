Na Fixed padly superslevy. Ideální doplňky na cesty se slevou 25 %

Čas prvních dovolených se neúprosně blíží a děti odpočítávají na prstech poslední dny školního roku. Ruku na srdce… Kdo z vás se letos chystá do Chorvatska? Za minulý rok hlásily chorvatské apartmány, hotely a cestovky na 850 tisíc českých turistů a letos se očekává překročení rekordní hranice jednoho milionu. Češi mají Jadran prostě rádi. A není divu. Překrásné pláže, dokonalá barva moře, skvělé jídlo, památky a fajn dojezdová vzdálenost.

Mobil Pohotovost pro ty, kdo rádi cestují autem, připravila parádní 25% slevu na tři novinky od FIXED, které se budou hodit nejen na letošní dovolenou. Stačí v košíku zadat slevový kód “fixed25” a sleva je vaše.

Konečně držák, který drží

Kolik jste už v autě vyzkoušeli držáků na telefon? Nový držák FIXED Matic XL na palubní desku nebo čelní sklo bude rozhodně váš poslední. Nepřekvapí jej žádná “pěkná” česká silnice a bezdrátově nabije váš telefon s výkonem 15 W. Díky speciálním kleštím s automatickým uchycením telefonu bude manipulace velmi pohodlná, zvládnutelná jednou rukou. Stačí totiž přiložit telefon k základně držáku a kleště jej samy bezpečně uchopí. Pro otevření kleští stačí použít dotykové tlačítko. Rameno držáku je nastavitelné, a proto se hodí i do dodávek nebo náklaďáků.

Držák FIXED Matic XL pořídíte nyní za 899 Kč (běžně 1 199 Kč)

Malá, designová a brutálně výkonná

Nová generace nabíječky do zapalování FIXED mini s USB-C a USB-A výstupem a extrémním výkonem až 30 W nabije nejen smartphony, ale dokonce i tablety, notebooky, navigace a vše další, pro co potřebujete během cestování “šťávu”. Díky svému minimalistickému designu zapadne do zapalovače, nikde nevyčnívá, nepřekáží a zvládne nabít dvě zařízení současně. Je to ideální pomocník do aut, motorek i náklaďáků.

Nabíječku FIXED mini pořídíte nyní za 367 Kč (běžně 449 Kč)

Cestujte. A nabíjejte kdekoliv

Čeká vás vzdálenější destinace? Pořiďte si cestovní adaptér od FIXED, se kterým můžete nabíjet kdekoliv na světě. Oproti jiným adaptérům totiž funguje i jako samostatná nabíječka s konektory USB-C a dvěma USB-A s celkovým výkonem 32 W. Nabíjet tak můžete současně až tři zařízení.

V Česku ji využijete i v případě, kdy si v zahraničí pořídíte nějaké zařízení s nekompatibilní nabíjecí zástrčkou pro české zásuvky. Adaptér je samozřejmě chráněn vůči přehřívání, přepětí i zkratu.

Cestovní adaptér FIXED pořídíte nyní za 749 Kč (běžně 999 Kč)