Na cestě je další žiletka. Takto bude vypadat Motorola Razr 60 Ultra

Na internet unikly tiskové snímky chystané Motoroly Razr 60 Ultra

Vzhled se oproti minulé generaci příliš měnit nebude

Uvnitř telefonu bude tikat nejvýkonnější Snapdragon

Značka Motorola zřejmě už zanedlouho představí novou generaci svých ohebných smartphonů. Stejně jako loni bychom se měli dočkat minimálně dvou modelů – základní Motoroly Razr 60 a vybavenější Razr 60 Ultra. Blížící se příchod nových žiletek naznačují různé indicie – varianta Ultra se před nedávnem objevila v benchmarku GeekBench a nově internetem kolují i její tiskové snímky.

Motorola Razr 60 Ultra: stejná zvenku, jiná uvnitř

Loňská Motorola Razr 50 Ultra dokázala, že ohebné smartphony véčkové konstrukce se rychle zbavují kompromisů a ve schopnostech nijak výrazně nezaostávají za klasickými smartphony. Připravovaný model bude stavět na základech loňského modelu, alespoň co se designu týče.

Z uniklých obrázků je patrné, že Motorola Razr 60 Ultra bude vypadat velmi podobně jako její předchůdce, což ale výrobci nemůžeme mít za zlé. Loňský model například zvětšil vnější obrazovku natolik, že už dále není kam jít, proto se nelze divit, že u chystané novinky sáhne po stejném řešení. Předpokládáme tedy, že Motorola opět použije 4″ vnější obrazovku, do které budou „vyvrtány“ tři otvory – dva pro hlavní a širokoúhlý fotoaparát, třetí pro LED blesk.

Co se konstrukce týče, výrobce použije hliníkové šasi a záda z umělé kůže, tentokráte v nich navíc najdeme elegantní prošívání. Barevné varianty jsou nám zatím neznámé, potvrdit můžeme pouze vyobrazenou zelenou.

Zatímco u loňské Motoroly 50 Ultra výrobce nasadil „ořezaný“ vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, letošní véčko by v oblasti výkonu nemělo dělat žádné kompromisy. Benchmark prozradil, že v útrobách telefonu bude tikat aktuální čipset Snapdragon 8 Elite, a to v „plnotučné“ verzi s osmi procesorovými jádry. Čipset se má opírat o 12 GB RAM, k ukládání dat pak bude sloužit 256GB úložiště. Kapacita akumulátoru by měla zůstat 4 000 mAh.

Premiéra už brzy

A kdy bude Motorola Razr 60 Ultra představena? Podle serveru AndroidHeadlines by se tak mělo stát „very, very soon“, tedy velmi brzy. Je ale dost možné, že nejprve bude odhalena americká varianta Motorola Razr Plus 2025 a na tu „evropskou“ si ještě budeme muset nějakou chvíli počkat.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?