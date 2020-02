Na Android, iOS i Switch vyšla aplikace Pokémon Home

Nintendo vypustilo do světa aplikaci Pokémon Home, která umožňuje přenést Pokémony z posledních „pokémoních“ her pro konzole Switch a 3DS do nejnovějšího titulu z oblíbeného univerza Pokémon Sword and Shield. Dostupná je na Switch a obě mobilní platformy.

Aplikace založená na cloudu se nabízí zdarma, pokud však hráč chce využít veškeré její funkce, bude si muset předplatit prémiový plán. Bezplatný (základní) plán má omezení v podobě možnosti si uložit pouze 30 Pokémonů a nemožnosti si přenést Pokémony, které hráč může mít v některých starších hrách pro 3DS (případně pro DS a Game Boy Advance), protože plán nepodporuje službu Pokémon Bank.

Aplikaci se bohužel nepodařilo dohledat :-( Go to store Google websearch

Aplikace každopádně stojí za stažení i v případě, že ji uživatel nehodlá moc nepoužívat. Při prvním spuštění na Androidu i iOS totiž obdrží zdarma jednoho z Pokémonů z oblasti Kanto – Charmandera, Squirtleho nebo Bulbasara –, zatímco na Switchi na něj čeká Pikachu. Dalším důvodem je to, že aplikací provází potrhlý Profesor Oak.