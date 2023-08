Musk už zase úřaduje, na X prý nepůjde blokovat jiné uživatele

Blokování jiných uživatelů na síti X je základní součástí této platformy

Omezuje přístup k diskusi nejen extrémistům, ale také spamovým účtům

Podle všeho Musk plánuje do budoucna tuto funkci odstranit

Jen málokterá sociální síť prošla ve své historii tak překotnými změnami jako Twitter, respektive podle nového pojmenování už pouze X. Zatímco před převzetím sliboval excentrický miliardář Elon Musk, že oblíbenou síť zdemokratizuje a přinese na ni více svobody, v praxi spíš začal realizovat celou řadu svých nápadů, ať už těch lepších, či velmi často těch mnohem horších. Uživatelé X jsou kvůli tomu neustále napnutí a jsou neustále v očekávání, jak se Musk vyspí a který ze svých nápadů bez hlavy a paty začne prosazovat.

Blokování uživatelů na X možná brzy skončí

Tentokrát si podle všeho vezme na paškál blokování jiných uživatelů. Na X totiž můžete jiné uživatele buďto ztišit, čímž omezíte viditelnost jejich příspěvků pro vás, nebo rovnou zablokovat, což má vliv také na druhou stranu, která si nebude moci zobrazit jakýkoli váš příspěvek či komentář a zabrání veškerým interakcím s vámi. Jeden z uživatelů si tohoto zásadního rozdílu patrně nebyl vědom, načež dotaz „jaký je mezi nimi rozdíl“ položil přímo Muskovi.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Elon s odpovědí neváhal, avšak rozhodně nebyla taková, jakou bychom všichni očekávali. Podle něj totiž blokování jako funkce do budoucna zmizí a zůstane pouze možnost jiné uživatele ztišit, s výjimkou blokování nevyžádaných soukromých zpráv od jiných uživatelů. Kdy má Musk v plánu odstranění funkce zablokování jiného uživatele, prozatím není jasné, avšak vzhledem k jeho předchozím krokům se tak může stát prakticky kdykoli. Majiteli sociální sítě X pravděpodobně leží funkce blokace v žaludku z ryze pragmatických důvodů – zablokovaný účet na vás totiž nemůže dosáhnout ani se svým placeným reklamním sdělením, což jistě není inzerentům po chuti.

Odstranění možnosti blokace jiných uživatelů může být pro řadu lidí zlomovým bodem, kdy dají sociální síti X valem. Blokování je populární funkcí nejen pro omezení přístupu jiných uživatelů s mnohdy extrémními či trestnými názory, ale je do značné míry také kontrolním nástrojem pro reklamní a spamové účty, se kterými se na X v posledních měsících roztrhl pytel. Pokud by Musk skutečně tuto funkci odstranil, mohl by tím otevřít Pandořinu skřínku a učinit z X místo, kde v záplavě falešných a spamových účtů není možná rozumná diskuse. K původnímu příspěvku navíc čtenáři přidali rozšiřující kontext, který upozorňuje na fakt, že v případě odstranění této funkce by došlo k porušení podmínek obchodů App Store a Google Play, čímž by aplikace sítě X mohla být odstraněna. Potenciální porušení podmínek nicméně Muska nezastavilo ani v minulosti a je tedy otázkou, jak se nakonec rozhodne.