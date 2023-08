Twitter už v App Store nenajdete. Kvůli názvu X žádal Musk Apple o výjimku

Aplikace pro iOS nesmějí být pojmenovány jedním písmenem či číslicí

O striktní pravidlo se nejedná, přesto musel Musk požádat o výjimku

Ta mu byla udělena, v App Store aplikaci nově najdete pod názvem X

Každá aplikace musí mít originální jméno a vlastní ikonu, díky čemuž ji mohou uživatelé snadno a rychle identifikovat. Proti této logice patrně nelze nic namítat, avšak vlivem různých okolností se může stát, že je potřeba název a ikonu vlastní aplikace změnit. Co se zdá jako poměrně jednoduchý proces, má ovšem svá úskalí, o čemž se na vlastní kůži přesvědčil také Elon Musk, který se nedávno zničehonic rozhodl přejmenovat Twitter na X a tím se zbavit i ikonického modrého ptáčka.

Musk musel požádat Apple o výjimku

Zatímco na Androidu tato změna proběhla relativně rychle, majitelé zařízení s iOS ještě donedávna nacházeli v App Store pouze Twitter, nikoli „novou“ sociální síť X. Situace působila komicky i s ohledem na to, že to na první pohled mohlo vypadat, jako by Musk své kroky dělal náhodně a bez hlubšího zamyšlení. Na vině je nicméně také samotný Apple a jeho App Store, nikoli pouze Musk. Společnost z Cupertina má totiž pevně daná pravidla pro to, jak se mohou aplikace jmenovat.

V pravidlech se píše, že žádná aplikace nesmí přesáhnout maximální počet 30 znaků. Pro minimum sice žádné přesně specifikované pravidlo není, avšak praxe ustálila zákaz pojmenování pouze jedním písmenem nebo číslem bez jakýchkoli dalších charakteristik a upřesnění. Smysl tohoto pravidla je poměrně jasný – Apple chce zabránit přítomnosti aplikací, které jsou snadno zaměnitelné a obtížně identifikovatelné vzhledem k tomu, jaký je jejich účel. Nepsané minimum pro pojmenování aplikace či hry jsou dva znaky, což nový název pro Twitter pochopitelně nesplňoval.

Musk z tohoto důvodu musel požádat Apple, aby v jeho případě udělal výjimku. Ten mu ji nakonec udělil, takže i na platformě iOS Twitteru definitivně odzvonilo. Menší vývojáři ovšem s nejvyšší pravděpodobností budou mít i nadále smůlu, a tudíž nehrozí, že by Apple začal hromadně povolovat přihlašování aplikací pojmenované jedním písmenem či číslicí.