Musk se pochlubil platícími odběrateli, měsíčně mu vydělají 100 tisíc dolarů

Předplatné exkluzivního obsahu je v poslední době velkým tématem nejen v případě sociálních sítí, ale témeř všech platforem, kde uživatelé zveřejňují svou tvorbu. Výjimkou není ani Twitter, který před nějakou dobou sám představil monetizaci skrze placené odběry, které umožňují za drobný poplatek sdílet se svými sledujícími exkluzivní obsah. Monetizaci ale nevyužívají jen celebrity a známé osobnosti, ale také samotný majitel Twitteru, Elon Musk.

Ten se pochlubil počtem 24,7 tisíc platících odběratelů, díky kterým mu na účtu každý měsíc přistane více než 100 tisíc dolarů (cca 2,1 milionu korun), což rozhodně není malá částka. Podle nastavených pravidel Twitteru lze totiž od předplatitelů požadovat jednu ze tří částek, konkrétně 3 dolary, 5 dolarů nebo 10 dolarů (cca 60, 100 a 210 korun), přičemž do programu se můžete přihlásit i v Česku, pakliže splňujete podmínky sociální sítě.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.

Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023