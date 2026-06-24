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Musk ostrouhal: NASA si pro misi na Mars vybrala konkurenční firmu, vede ji bývalý šéf Googlu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 6. 10:30
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Relativity Space
  • Americká vesmírná agentura NASA ohlásila minulý týden novou misi Aeolus
  • Jejím cílem je rozšířit znalosti lidstva týkající se našeho nejbližšího souseda, planety Mars
  • Nyní byla oficiálně potvrzena partnerská společnost mise, kterou se stává konkurent SpaceX

SpaceX Elona Muska sice s vesmírnou institucí NASA velmi úzce spolupracuje a podílí se na spoustě projektů, ale pro nadcházející misi Aeolus si americký vesmírný úřad vybral konkurenční společnost Relativity Space. Jejím nejvyšším představitelem není nikdo jiný než Eric Schmidt, bývalý ředitel Googlu a závod s Muskovou vesmírnou společností o dosažení Marsu může začít.

Ambiciózní projekt za poznáním Marsu

Nově oznámená mise Aeolus má nemalé ambice a jejím úkolem je, s trochou nadsázky, přinést lidstvu informace o předpovědi počasí na Marsu. Orbiter Aeolus má v rámci tohoto projektu dopravit na oběžnou dráhu rudé planety několik přístrojů, jejichž úkolem bude měřit atmosféru Marsu a poskytovat historicky první každodenní globální přehled o prachu, větru a teplotách na planetě.

Relativity Space míří na Mars
Relativity Space míří na Mars

Jedná se o důležité informace pro budoucí mise, které by již mohly být robotické, nebo dokonce pilotované lidskou posádkou. To ale není vše – družice by měla fungovat také jako výpočetní server a zároveň úložiště přímo na orbitě rudé planety, které bude schopné spouštět na svém hardwaru lokální AI modely a posílat na Zemi data pomocí optického a radiového spojení.

Pochopení atmosféry Marsu je pro další mise nezbytné

NASA zkoumá atmosféru našeho nejbližšího souseda již delší dobu a mise Aeolus naváže na všechny předchozí projekty tohoto formátu. Mezi ně se řadí například mise MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), která byla oficiálně ukončena teprve nedávno. V rámci Aeolus se na orbitu Marsu dostanou čtyři přístroje, které budou zkoumat tamní podmínky.

O dobytí Marsu se snaží také SpaceX Elona Muska (ilustrační obrázek)
O dobytí Marsu se snaží také SpaceX Elona Muska (ilustrační obrázek)

Konkrétněji se jedná o Dopplerovu sondu pro měření větru a teploty, kterou doplní termální sonda pro vertikální teplotní profily a pozorování prachových i vodních mraků. Dalším přístrojem je senzor Surface Radiometric Sensor Package (SuRSeP) pro měření povrchové energie a vlastností mraků a platforma Wide-Field Context Camera, která bude každý den pořizovat globální snímky atmosférické aktivity na planetě.



Astronaut vznášející se ve volném vesmíru ve skafandru (ilustrační obrázek)



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Start marsovské mise se blíží

Pokud půjde vše dobře, start mise Aeolus by se měl odehrát někdy v roce 2028 a jedná se o veřejně-soukromé partnerství, takže NASA firmě Relativity Space za tento projekt platí. Není známo kolik a k dispozici nejsou ani žádné jiné konkrétní údaje. Termín startu je ale šibeniční, protože kosmická loď, která má k Marsu tyto přístroje přinést, není vyrobena a prozatím ani navržena.

Raketa společnosti Relativity Space
Raketa společnosti Relativity Space

Dle expertů je to pro NASA poměrně riskantní podnik, protože Relativity Space za dobu své existence nikdy úspěšně nedosáhla oběžné dráhy Země. Jejich první raketa, Terran-1, v roce 2023 selhala a nástupce v podobě rakety Terran R .se ještě neodlepil ze startovací rampy. Přijít do dvou let s raketou, která by byla schopná letu k Marsu, tedy nebude jednoduché a jedná se o obrovskou výzvu.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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