Musk obvinil Apple z protekce OpenAI. Altman mu to vrátil i s úroky

- Elon Musk si na sociální síti X postěžoval na protežování OpenAI ze strany Applu
- Generální ředitel OpenAI Sam Altman si to nenechal líbit a připomněl Muskovi jeho ovlivňování X
- Ani při pohledu do minulosti se nedá říci, že by Apple v rámci App Store zvýhodňoval ChatGPT
Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se pod vedením Elona Muska výrazně změnila. Není přitom velkým tajemstvím, že excentrický miliardář ovlivňuje zobrazování obsahu na základě svého světonázoru, v rámci kterého si ani neváhá mnohokrát protiřečit. Výsledkem je tak například boj za svobodu slova, jenž se ovšem smrsknul na podporu názorů konvenujících Muskovu pohledu na svět, zatímco opačné názory jsou mnohdy upozaďovány. A právě toto pokrytectví se stalo jádrem sporu mezi Elonem Muskem a generálním ředitelem OpenAI, Samem Altmanem.
Musk si postěžoval na protežování OpenAI ze strany Applu
V jednom ze svých tweetů si Musk postěžoval, že Apple výrazně zvýhodňuje OpenAI v rámci obchodu App Store, přičemž pro ostatní firmy zabývající se umělou inteligencí je prakticky nemožné se dostat na první místo v rámci dané kategorie. Dle Muska tím Apple porušuje antimonopolní zákony (neboť Apple a OpenAI úzce spolupracují v rámci Apple Intelligence), přičemž jeho společnost xAI chystá patřičné právní kroky.
Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.
xAI will take immediate legal action.
— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025
To si generální ředitel OpenAI pochopitelně nenechal líbit a odpověděl na tento Muskův krok v rámci vlastního příspěvku. V něm vyzdvihnul absurditu miliardářova nářku s tím, že právě Elon Musk manipuluje výsledky v rámci sociální sítě X tak, aby z ní mohl co nejvíce těžit on a jeho společnosti, přičemž konkurenci a pro něj nepohodlné osoby naopak skrze platformu poškozuje. Pro své tvrzení zároveň neváhal sdílet odkaz na zjištění serveru Platformer. Zajímavostí je, že jeden z uživatelů se v reakci na vlákno zeptal na názor AI Grok, kterou vyvíjí právě xAI, a která Altmanova slova potvrdila.
This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC
— Sam Altman (@sama) August 12, 2025
Od věci není ani použití nástroje komunitních poznámek, který aktivní členové na Muskův příspěvek ihned aplikovali. V rámci něj například upozornili, že v lednu 2025 byl celkově nejlépe hodnocenou aplikací na App Store čínský DeepSeek a ještě před měsícem naopak v indické mutaci App Store dominovala umělá inteligence Perplexity. Dostat se na přední příčky v rámci App Store evidentně není až tak nemožné, jak Musk tvrdí. Možná miliardáři ale jen vadí, že jeho produkt uživatelé dostatečně neoceňují a on nemá k dispozici žádné nástroje, jak jejich názor změnit, na rozdíl od X.