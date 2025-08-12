TOPlist

Musk obvinil Apple z protekce OpenAI. Altman mu to vrátil i s úroky

Michael Chrobok
Michael Chrobok 12. 8. 13:40
0
Elon Musk naštvaně křičí na chytrý telefon (ilustrační obrázek)
  • Elon Musk si na sociální síti X postěžoval na protežování OpenAI ze strany Applu
  • Generální ředitel OpenAI Sam Altman si to nenechal líbit a připomněl Muskovi jeho ovlivňování X
  • Ani při pohledu do minulosti se nedá říci, že by Apple v rámci App Store zvýhodňoval ChatGPT

Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, se pod vedením Elona Muska výrazně změnila. Není přitom velkým tajemstvím, že excentrický miliardář ovlivňuje zobrazování obsahu na základě svého světonázoru, v rámci kterého si ani neváhá mnohokrát protiřečit. Výsledkem je tak například boj za svobodu slova, jenž se ovšem smrsknul na podporu názorů konvenujících Muskovu pohledu na svět, zatímco opačné názory jsou mnohdy upozaďovány. A právě toto pokrytectví se stalo jádrem sporu mezi Elonem Muskem a generálním ředitelem OpenAI, Samem Altmanem.

Musk si postěžoval na protežování OpenAI ze strany Applu

V jednom ze svých tweetů si Musk postěžoval, že Apple výrazně zvýhodňuje OpenAI v rámci obchodu App Store, přičemž pro ostatní firmy zabývající se umělou inteligencí je prakticky nemožné se dostat na první místo v rámci dané kategorie. Dle Muska tím Apple porušuje antimonopolní zákony (neboť Apple a OpenAI úzce spolupracují v rámci Apple Intelligence), přičemž jeho společnost xAI chystá patřičné právní kroky.

To si generální ředitel OpenAI pochopitelně nenechal líbit a odpověděl na tento Muskův krok v rámci vlastního příspěvku. V něm vyzdvihnul absurditu miliardářova nářku s tím, že právě Elon Musk manipuluje výsledky v rámci sociální sítě X tak, aby z ní mohl co nejvíce těžit on a jeho společnosti, přičemž konkurenci a pro něj nepohodlné osoby naopak skrze platformu poškozuje. Pro své tvrzení zároveň neváhal sdílet odkaz na zjištění serveru Platformer. Zajímavostí je, že jeden z uživatelů se v reakci na vlákno zeptal na názor AI Grok, kterou vyvíjí právě xAI, a která Altmanova slova potvrdila.

Od věci není ani použití nástroje komunitních poznámek, který aktivní členové na Muskův příspěvek ihned aplikovali. V rámci něj například upozornili, že v lednu 2025 byl celkově nejlépe hodnocenou aplikací na App Store čínský DeepSeek a ještě před měsícem naopak v indické mutaci App Store dominovala umělá inteligence Perplexity. Dostat se na přední příčky v rámci App Store evidentně není až tak nemožné, jak Musk tvrdí. Možná miliardáři ale jen vadí, že jeho produkt uživatelé dostatečně neoceňují a on nemá k dispozici žádné nástroje, jak jejich názor změnit, na rozdíl od X.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

hra o truny game of thrones
Realme 15 Pro dostane speciální edici. Ocení ji hlavně fanoušci Game of Thrones
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0
Robot čtoucí knihu v knihovně (ilustrační obrázek)
Umělá inteligence zaplavuje Wikipedii. Tvůrci hledají způsob, jak ji zkrotit
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Prototypy headsetů pro virtuální a smíšenou realitu od Mety
Toto je budoucnost rozšířené reality! Meta ukázala nové prototypy headsetů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Robot mezi skupinou lidí (ilustrační obrázek)
ChatGPT-4o ještě neřekl poslední slovo, uživatelé si vymínili výjimku
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:30
0

Kapitoly článku