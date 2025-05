Musk má nového rivala! Německý „Elon“ chystá vlastního humanoida

David Reger, přezdívaný „mladý Elon Musk“, chce svým humanoidem konkurovat Tesle a jejímu botu Optimus

Letos představí Neura Robotics již třetí, pokročilejší generaci 4NE-1, ucházející se o roli nejvyspělejšího humanoida

Reger obdivuje Muskovu technologickou dravost, ale varuje, že jeho kontroverze mohou poškodit důvěru veřejnosti v robotiku

V německém technologickém prostředí se aktuálně odehrává fascinující příběh plný ambicí a inovací, který se nepopiratelně a velmi nápadně podobá jinému příběhu z druhé strany oceánu. David Reger, zakladatel a CEO společnosti Neura Robotics z Metzingenu, si svými humanoidními roboty a velkolepými vizemi vysloužil v lokálním tisku nálepku „mladého Elona Muska“. Sám Reger toto přirovnání přijímá, přičemž zdůrazňuje svůj obdiv k Muskově schopnosti budovat úspěšné společnosti a neustále posouvat hranice technologií, nikoliv k jeho často kontroverzní politické angažovanosti. „Vnímám to jako poctu,“ nechal se slyšet pro TNW, „jde mi o akceleraci technologického pokroku, a v tom je Musk inspirací.“

„Německý Elon“ má nejen ambice, ale i schopnosti dobýt svět robotiky

Reger je mozkem společnosti Neura Robotics, která byla založena teprve v roce 2019. Čítá přes 600 zaměstnanců a díky štědrému financování se rychle zařadila mezi evropskou robotickou špičku. Na svém kontě už má komerčně úspěšné robotické paže pro průmysl či autonomní vozíky pro logistiku. Skutečným klenotem v portfoliu má však být humanoidní robot 4NE-1, konkrétně jeho chystaná třetí generace. Jeho jméno, evokující anglické „for anyone“ (pro kohokoli), podtrhuje univerzálnost – od domácích prací, jako je skládání prádla, až po manipulaci s náklady ve skladech.

Aktuální generace tohoto 180centimetrového a zhruba 80kilogramového robota unese až 15 kg nákladu, ačkoliv jeho současná maximální rychlost 3 km/h z něj činí spíše rozvážného pomocníka. To by se mělo změnit právě s příchodem třetí generace, jejíž slavnostní odhalení je naplánováno již na příští měsíc. Reger sebevědomě prohlašuje, že půjde o nejvyspělejšího humanoida na světě. Klíčovou odlišností mají být jeho kognitivní schopnosti – robot je navržen tak, aby „cítil, přemýšlel a reagoval“ takřka lidským způsobem. Tyto schopnosti mu poskytuje sofistikovaná síť senzorů a kamer, které v reálném čase zásobují daty umělou inteligenci, jež ve zlomku sekundy vyhodnocuje situaci a rozhoduje. Třetí generace 4NE-1 má nabídnout ještě hustší senzorickou síť, což povede k ještě lepšímu vnímání reality.

Konkurence na poli humanoidní robotiky je ovšem masivní, čítá stovky firem. Hlavního soka však Reger vidí v jediném jméně: Elon Musk a jeho Tesla Bot, známý jako Optimus. Tento 173 cm vysoký a 57 kg vážící robot má podobně univerzální ambice. Poslední demo ukázky prezentují jako jeho klíčové schopnosti skládání prádla, zalévání květin či vysávání. Tesla pak plánuje letos vyrobit úctyhodných 5 až 12 tisíc kusů. „V tomto segmentu je Musk mým jediným skutečným soupeřem,“ konstatuje Reger.

Navzdory obdivu k Muskovu podnikatelskému duchu však Reger neskrývá své obavy. Muskova nedávná veřejná vystoupení a kontroverze by podle něj mohly negativně ovlivnit vnímání celé robotické branže. „Pro přijetí humanoidů v našich domovech a na pracovištích je absolutně zásadní důvěra,“ varuje Reger a dodává: „Měl by si dávat pozor na to, co dělá.“

