Možná je to u vás doma! Vodafone ukázal hypermoderní ústřednu v panelovém domě

Vodafone předvedl konkrétní příklady modernizace infrastruktury pevného internetu

V pražských Kobylisích provozuje moderní agregační bod, který zásobí internetem notnou část města

Kromě toho se pochlubil úspěchy svých neomezených mobilních tarifů

Už vloni v květnu operátor Vodafone oznámil další velkou vlnu investic do své sítě pevného internetu. Největší složka celkově 3miliardové investice spočívá v plném nasazení standardu DOCSIS 3.1, který umožní nabízet spotřebitelům multigigabitové přenosové rychlosti pevného internetu.

Vodafone zlepšuje svůj internet

Další metou má být standard DOCSIS 4.0, který má v budoucnu nabídnout až 10 Gb/s pro stahování a 6 Gb/s pro upload. Pro takto zásadní vylepšení ale operátor potřebuje zmodernizovat infrastrukturu.

Vodafone to uvádí na jednoduchém příkladu: „Naše pevná síť je dálnice, do které přidáváme další pruhy – aby se tam všichni vešli a také zvyšujeme rychlost. V praxi to znamená, že měníme aktivní technologie na parametry vyššího frekvenčního rozsahu, zkrátka přecházíme na vyšší frekvence. To je první cesta pro ‚rozšiřování dálnice‘.

Druhá cesta je, že měníme standardy, tedy nejprve jsme přešli na DOCSIS 3.1 a později půjde o ještě efektivnější DOCSIS 4.0. Třetí cesta: přidáváme i hardware a další přípojné body (optický node) do lokalit, kde je to kvůli kapacitě potřeba.“

Dům plný „satelitů“

Příkladem takové modernizované infrastruktury je například agregační bod, jakási síťová ústředna, na adrese Košťálkova 2 na Praze 8, v Kobylisích. Zprvu nenápadný 12patrový panelový dům ukrývá ve svém suterénu ústřednu pevného internetu pro velkou část Prahy.

Maličká místnost ve sklepě obsahuje několik serverů, kterými protéká obrovské množství dat a hlavně pak pomáhají distribuovat pevný internet do dalších lokalit pomocí optických nodů umístěných na střeše.

Střecha je totiž obšancovaná maličkými nody, které rozšiřují signál – vysílají jej do stejných nodů na dalších budovách. V jednoduchosti si lze tyto přípojné body představit jako malé satelity, které vysílají signál ve vysokých frekvencích.

Pro Vodafone je lokalita Košťálkova extrémně důležitá. Jde totiž jde o jeden z největších agregačních bodů na území celého Česka. Pokud by na tomto místě například vypadl proud, značná část uživatelů v Praze a přilehlém okolí pocítí výpadek služeb.

I proto je hned před domem vybudován přístřešek, ve které je ukryt dieselagregát napojený na baterie. V případě akutního výpadku dokáží baterie udržet provoz jen pár hodin, plná nádrž generátor však udrží v chodu zhruba 8 hodin. Vodafone potvrdil, že neeviduje zatím žádný případ, kdy by musel být tento generátor zapojen do ostré akce. Každý týden však probíhá zkušební test a případná výměna paliva.

Fiskální rok pro Vodafone

Kromě exkurze do paneláku na adrese Košťálkova jsme se dozvěděli také několik důležitých informací týkajících se uplynulého fiskální roku, který skončil k 31. březnu. Vodafone prý zvyšuje podíl neomezených tarifů – jen v březnu 2023 byly dvě třetiny všech prodaných tarifů právě neomezené.

Vodafonu vzhledem k poptávce po neomezených tarifech extrémně vzrostl i provoz mobilního internetu – od roku 2017 do 2022 o těžko uvěřitelných 864 %. Nutno poznamenat, že čistě neomezené tarify představil Vodafone teprve v roce 2019.

Velký nárůst ve spotřebě mobilních dat potvrdil ve své výroční zprávě zkraje května i Český telekomunikační úřad. Podle jeho dat činila v roce 2017 průměrná spotřeba dat na jednoho zákazníka za měsíc asi 800 MB. Dnes je to 7 GB a příští rok se počítá s dalším navýšením minimálně o 50 %.