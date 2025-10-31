Mova chystá na Black Friday slevu 40 % na robotický vysavač P50 Pro Ultra

Řada robotických vysavačů globální společnosti Mova čítá i model P50 Pro Ultra, který nyní s mimořádnou 40% slevou na Black Friday nabídne sací výkon 19 000 Pa, funkce čištění v koutech i na krajích místností, detekci nečistot pomocí kamery i vyhýbání se překážkám. Také tento model umí mopy nejen nadzvednout, aby nenavlhčil koberce, ale dokonce je sám zvládne v dokovací stanici úplně odložit.
Pro péči o domácnost a její úklid nabídla Mova českým zákazníkům už několik modelů robotických vysavačů včetně těch špičkových. Řada, kterou zastupuje model P50 Pro Ultra, patří k vyšší třídě, přesto zůstává tento vysavač cenově velmi dostupný. Nabízí ale prémiové funkce, jako je například automatická údržba dokovací stanice, flexibilní strategie úklidu či detekce nečistot a vyhýbání se překážkám.
I tento model výrobce Mova se vyznačuje vysokou elegancí a designem. Precizně zpracovaný robotický vysavač s mopem P50 Pro Ultra má stylový vzhled, se kterým se začlení do interiéru domácnosti a poskytne prvotřídní funkčnost. V dokovací stanici si sám předehřívá vodu na mopování, a to na 75° C.
Kromě vysátí prachu a mopování nečistot nabízí také systém na úklid chlupů z domácích mazlíčků, který zabraňuje ucpání vysavače, takže nebudete muset řešit už ani vlasy namotané na kartáči. Robot dále zvládá úklid nečistot podél krajů i v rozích místností, ke kterým umí smetáky a mopy z kulatého těla vysavače vysunout až o 4 cm. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho systém distribuce vody na samotné mopy, aby na nich nezůstávaly zbytky špíny před dalším mytím podlahy.
RGB kamera dovede identifikovat druhy špíny a podle toho si robotický vysavač zvolí způsob úklidu. Disponuje i vysokou efektivitou plánování úklidové trasy, kdy je možné například koberce úplně vynechat nebo naopak pro jejich vysávání zvolit vyšší sací výkon. Vše jde pochopitelně nastavit v aplikaci a robota ovládáme pokynem: „Hej, Mova!“ Pro různé typy podlahových krytin lze zvolit různou vlhkost mopů.
Nadměrná vlhkost by mohla podlahu poškodit, proto P50 Pro Ultra nabízí nastavení vlhkosti mopů na několik úrovní, kdy na dřevo volíme ty nižší a v koupelně na dlažbě nejvyšší. Vysavač se během úklidu samozřejmě vyhýbá překážkám, ve tmě si cestu osvítí vlastním výkonným LED světlem a za zmínku určitě stojí i to, že si v dokovací stanici sám namíchá vodu s čisticím prostředkem.
Nyní za zvýhodněnou cenu!
Bezúdržbovost si s modelem P50 Pro Ultra užijete až 75 dní, sáček s nečistotami se totiž sám vysype, a to do kontejneru o obsahu 3,2 l, který je také umístěn v dokovací stanici. Robotický vysavač Mova P50 Pro Ultra je v rámci akce Black Friday nabízen od 1. listopadu za zvýhodněnou cenu 14 975 Kč, detaily naleznete na cz.mova.tech.