Motorola Razr dostane odlehčenou variantu. Máme první obrázky

Motorola letos pravděpodobně představí rovnou dvě skládačky

Vybavenější Razr+ doprovodí odlehčený model Lite

Ten nabídne menší vnější displej a snad i příznivější cenu

Motorola patří mezi průkopníky ohebných telefonů, avšak pozici lídra trhu přenechala korejskému Samsungu. Částečně si za to může dceřiná společnost Lenova sama, neboť svými rozhodnutími vyrobila hned několik zařízení, které zákazníky zkrátka příliš nezaujaly. Zvrátit nepříznivý trend by chtěla firma letos s chystaným modelem Razr+ 2023, který by měl nabídnou větší vnější displej, ovšem poměrně malou baterii.

Podle serveru MySmartPrice to ale nebude jediný trumf, který má Motorola v rukávu. Spekulace totiž naznačují, že by se kromě vybavenějšího Razru+ 2023 mohla na trh dostat také základní (a pravděpodobně levnější) varianta Razr Lite 2023. Ten se objevil na několika renderech, které naznačují, že by měl na rozdíl od kolegy se znaménkem plus v názvu dostat menší vnější displej ve stylu Galaxy Z Flip 4.

Celkové provedení Razru Lite 2023, je až nápadně podobné konkurenčnímu zařízení od Samsungu. Motorola by tímto krokem už podruhé proměnila design a přišla i o ty zbytky jedinečnosti, které dostala do vínku při uvedení prvního Razru v roce 2020. Na druhou stranu se Motorole nedařilo s vlastním designem prosadit a možná firmě sázka na prošlapanou cestu přinese kýžené ovoce.