Motorola posílá do extrémních slev svoje bestsellery, ceny startují na 1 890 Kč

PR článek
PR článek 5. 11. 15:58
Chytrý telefon Motorola Edge 50

Motorola se do Black Friday pustila naplno a vy hned několik modelů pořídíte výrazně levněji, a to až o 27 %. Například nedávná novinka Moto G86 Power s obří baterií teď vychází jen na 6 tisíc. A pokud hledáte něco ještě dostupnějšího, ceny startují už na 1 890 Kč.

V Mobil Pohotovosti běží Black Friday celý měsíc, nabídka se ale průběžně mění a ty nejlepší kousky mizí rychle, proto se nevyplácí čekat.

Novinka s obří baterií

Motorola Moto G86 Power je důkazem, že i za lidovou cenu můžete dostat telefon s obří výdrží. Uvnitř najdete baterii o kapacitě 6 720 mAh, která zvládne dva dny provozu bez nabíječky. K tomu přidejte 6,7″ displej se 120Hz obnovovací frekvencí, 50Mpx hlavní fotoaparát a 12 GB RAM, a máte telefon, který zvládne vše, co běžně potřebujete. Teď navíc za 5 990 Kč místo původních 8 190 Kč.

Ve stejné cenové hladině se pohybuje i Motorola Edge 50 Neo, která za 5 990 Kč nabídne 6,4″ pOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí, hlavní 50Mpx fotoaparát a 8 GB RAM. Díky tenkému tělu a povrchu z veganské kůže působí příjemně v ruce a zvládne i náročnější multitasking nebo focení za horšího světla.

Ještě o něco levnější je Edge 50 Fusion, která přináší větší 6,7″ displej s 144Hz frekvencí, což ocení hlavně ti, kdo sledují videa nebo hrají hry. Hlavní 50Mpx fotoaparát potom doplňuje ultraširoký 13Mpx snímač. To vše jen za 4 490 Kč, což z něj dělá jednu z nejlepších voleb v kategorii do pěti tisíc.

Všechny zlevněné telefony od Motoroly najdete na mp.cz.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

