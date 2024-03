Motorola neuhlídala vlajkový model Edge 50 Ultra. Takhle vypadá, z výbavy budete mít radost

Už za pár dní spatří světlo světa vlajková Motorola Edge 50 Ultra

Díky čerstvému úniku známe její vzhled i klíčové prvky výbavy

Výrobce nasadí periskopický fotoaparát a nový Snapdragon 8s Gen 3

Značka Motorola má na příští týden naplánovanou tiskovkou konferenci, jejímiž hlavními hvězdami se stanou nové smartphony řady Motorola Edge 50. V tuto chvíli se spekuluje o třech modelech – Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion a Edge 50 Ultra, přičemž poslední jmenovaný v tomto týdnu unikl na internet v celé své kráse.

Motorola Edge 50 Ultra: s perikopickou kamerkou a novým čipsetem

Chystaná novinka má v nabídce Motoroly plnit roli vlajkové lodě, čemuž bude odpovídat jak vzhled, tak i výbava. Po stránce designu se výrobce vydá podobnou cestou jako u svých levnějších telefonů – úzce propojí modul fotoaparátu s levým horním rohem, takže vystupující ostrůvek nebude vypadat tak, jako by byl na záda nalepený.

Motorola Edge 50 Ultra bude nabízena v několika barevných provedeních, přičemž u každého z nich zvolí jinou texturu zad – černá bude imitovat kůži, béžová dřevo a oranžová bude disponovat hladkým povrchem. Oproti moderním „hranatým“ trendům Motorola vsadí na zaobleném boky, záda a displej, jehož parametry zatím neznáme. Vidíme ale, že nahoře uprostřed do něj bude „vyvrtán“ otvor pro selfie kamerku. Na zádech se pak mají nacházet tři fotoaparáty – 50Mpx hlavní, širokoúhlý a periskopický s 3× optickým přiblížením.

Srdcem telefonu má být čipset Snapdragon 8s Gen 3, který Qualcomm představil teprve před nedávnem. Jedná se o lehce ořezanou variantu vlajkového Snapdragonu 8 Gen 3, která je určená do „téměř“ vlajkových smartphonů. Na Motorole Edge 50 Ultra má rovněž debutovat nové prostředí Hello UI postavené na Androidu 14, přičemž výrobce údajně přislíbí tři roky systémových aktualizací. Stále je to výrazně méně než u konkurence, ale alespoň něco.

Smartphony řady Motorola Edge 50 mají být představeny 3. dubna v Indii. Spekuluje se, že cena pro USA bude stanovena na 999 dolarů (asi 28 300 korun s DPH).

