Motorola na CES ukázala Razr Fold: knížkový telefon s 8,1″ displejem a trojitým 50Mpx foťákem

Jakub Karásek 7. 1. 8:30
Motorola Razr Fold v ruce uživatelky
  • Motorola vstupuje do světa knížkových skládaček
  • Razr Fold se pyšní ohebným 8,1″ displejem, který lze ovládat stylusem
  • Cena a dostupnost budou oznámeny později

Značka Motorola, jejíž smartphony vyrábí čínské Lenovo, překvapila na veletrhu CES novým ohebným smartphonem z rodiny Razr. Tentokráte se nejedná o véčko, ale o knížkový smartphone, který bude konkurovat Samsungu Galaxy Z Fold a dalším podobným zařízením. Motorola zatím neodhalila veškerou specifikaci, stejně tak zatím neznáme cenu a dostupnost, nicméně pro první seznámení již máme dostatek informací.

Razr Fold: první knížková skládačka od Motoroly

Motorola Razr Fold je běžně vypadající skládací smartphone knížkové konstrukce s jedním vnějším a jedním vnitřním displejem. Telefon po designové stránce připomíná skládačky od Samsungu, a to jak provedením kloubu, tak poměrem stran obou displejů – ten vnější je výrazně protáhlý, vnitřní má blízko ke čtverci.

Motorola Razr Fold v bílé barvě

Vnitřní displej je typu LTPO OLED s úhlopříčkou 8,1″ a 2K rozlišením, vnější obrazovka má v diagonále 6,56″. Oba displeje bude možné ovládat stylusem Moto Pen Ultra. Součástí každé obrazovky je selfie kamerka – vnější má rozlišení 32 megapixelů, vnitřní (umístěná v pravém horním rohu displeje) disponuje rozlišením 20 megapixelů.

Motorola Razr Fold (4)

Čtečka otisků prstů do displeje zabudovaná není, najdeme ji v kovovém rámečku v zamykacím tlačítku. Rámeček na první pohled vypadá velmi tence, avšak tloušťkou telefonu se Motorola nepochlubila.

Motorola Razr Fold ve dvou barevných variantách

Záda telefonu jsou potažena umělou kůží, k dispozici budou dvě barevné varianty – Pantone Blackened Blue a Pantone Lili White, tedy černo-modrá a bílá. Z levého horního roku pak vystupuje čtvercový modul obsahující LED blesk a tři fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní (Sony Lytia)
  • 50Mpx širokoúhlý
  • 50Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením

Detailní parametry fotoaparátů zatím neznáme, můžeme si však potvrdit pokročilou stabilizaci videa s schopnost záznamu v Dolby Vision.

Motorola Razr Fold (6)

Vlajkový čipset a zvýšená odolnost

Tolik k oficiálně potvrzeným informacím, nyní se pojďme podívat na další spekulované parametry. Motorola Razr Fold by se měla řadit k vlajkovým skládačkám, v jejích útrobách bude údajně tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 16 GB RAM, úložiště má dosahovat kapacit 512 GB nebo 1 TB.

Očekávat rovněž můžeme silnou audiosestavu tvořenou stereoreproduktory s podporou Dolby Atmos. Hovoří se i o zvýšené odolnosti vyhovující krytí IP48. Na zveřejněných snímcích je patrné dosud neznámé tlačítko na levé straně, které bude pravděpodobně svázané s některými AI funkcemi.

Motorola Razr Fold (9)

Kapacitu baterie neznáme, Motorola nicméně dokazuje, že je schopná nacpat i do tenkých telefonů poměrně velké akumulátory, doufejme tedy, že u Razru Fold bude přesahovat 5 000 mAh.

Cena a dostupnost

Motorola Razr Fold se na pultech obchodů objeví pravděpodobně v první polovině letošního roku, cena by se měla pohybovat okolo 1 500 USD (necelých 40 tisíc korun s DPH).

2. zdroj Zdroj článku
Kapitoly článku