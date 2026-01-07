Motorola na CES ukázala Razr Fold: knížkový telefon s 8,1″ displejem a trojitým 50Mpx foťákem

- Motorola vstupuje do světa knížkových skládaček
- Razr Fold se pyšní ohebným 8,1″ displejem, který lze ovládat stylusem
- Cena a dostupnost budou oznámeny později
Značka Motorola, jejíž smartphony vyrábí čínské Lenovo, překvapila na veletrhu CES novým ohebným smartphonem z rodiny Razr. Tentokráte se nejedná o véčko, ale o knížkový smartphone, který bude konkurovat Samsungu Galaxy Z Fold a dalším podobným zařízením. Motorola zatím neodhalila veškerou specifikaci, stejně tak zatím neznáme cenu a dostupnost, nicméně pro první seznámení již máme dostatek informací.
Razr Fold: první knížková skládačka od Motoroly
Motorola Razr Fold je běžně vypadající skládací smartphone knížkové konstrukce s jedním vnějším a jedním vnitřním displejem. Telefon po designové stránce připomíná skládačky od Samsungu, a to jak provedením kloubu, tak poměrem stran obou displejů – ten vnější je výrazně protáhlý, vnitřní má blízko ke čtverci.
Vnitřní displej je typu LTPO OLED s úhlopříčkou 8,1″ a 2K rozlišením, vnější obrazovka má v diagonále 6,56″. Oba displeje bude možné ovládat stylusem Moto Pen Ultra. Součástí každé obrazovky je selfie kamerka – vnější má rozlišení 32 megapixelů, vnitřní (umístěná v pravém horním rohu displeje) disponuje rozlišením 20 megapixelů.
Čtečka otisků prstů do displeje zabudovaná není, najdeme ji v kovovém rámečku v zamykacím tlačítku. Rámeček na první pohled vypadá velmi tence, avšak tloušťkou telefonu se Motorola nepochlubila.
Záda telefonu jsou potažena umělou kůží, k dispozici budou dvě barevné varianty – Pantone Blackened Blue a Pantone Lili White, tedy černo-modrá a bílá. Z levého horního roku pak vystupuje čtvercový modul obsahující LED blesk a tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony Lytia)
- 50Mpx širokoúhlý
- 50Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením
Detailní parametry fotoaparátů zatím neznáme, můžeme si však potvrdit pokročilou stabilizaci videa s schopnost záznamu v Dolby Vision.
Vlajkový čipset a zvýšená odolnost
Tolik k oficiálně potvrzeným informacím, nyní se pojďme podívat na další spekulované parametry. Motorola Razr Fold by se měla řadit k vlajkovým skládačkám, v jejích útrobách bude údajně tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 16 GB RAM, úložiště má dosahovat kapacit 512 GB nebo 1 TB.
Očekávat rovněž můžeme silnou audiosestavu tvořenou stereoreproduktory s podporou Dolby Atmos. Hovoří se i o zvýšené odolnosti vyhovující krytí IP48. Na zveřejněných snímcích je patrné dosud neznámé tlačítko na levé straně, které bude pravděpodobně svázané s některými AI funkcemi.
Kapacitu baterie neznáme, Motorola nicméně dokazuje, že je schopná nacpat i do tenkých telefonů poměrně velké akumulátory, doufejme tedy, že u Razru Fold bude přesahovat 5 000 mAh.
Cena a dostupnost
Motorola Razr Fold se na pultech obchodů objeví pravděpodobně v první polovině letošního roku, cena by se měla pohybovat okolo 1 500 USD (necelých 40 tisíc korun s DPH).