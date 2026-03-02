TOPlist

Motorola Edge 70 Fusion: tenčí tělo, stejná výdrž a lepší výkon

Jakub Karásek 2. 3. 8:42
Motorola Edge 70 Fusion v zelené barvě
  • Motorola na veletrh MWC přivezla smartphone Edge 70 Fusion
  • Oproti minulé generaci je štíhlejší, na výbavě se přitom nešetřilo
  • Telefon si ponechal stejnou baterii a polepšil si ve výkonu
  • Cena v Evropě bude startovat na 10 tisících korunách

Značka Motorola rozšířila na veletrhu MWC řadu smartphonů Edge 70 o nový model s přídomkem Fusion. Oproti loňskému předchůdci Motorola provedla solidní zeštíhlení, aniž by činila velké kompromisy ve výbavě. Motorola Edge 70 Fusion je tak zajímavým průsečíkem mezi štíhlou elegancí a rozumnou výbavou.

Motorola Edge 70 Fusion: mezigenerační dieta

Krátkým trendem loňského roku se staly super tenké smartphony s tloušťkou pod 6 mm, které byly kvůli tenkému profilu ošizené na výbavě, zejména na fotoaparátech a baterii. Výrobci si za ně přitom účtovali ceny srovnatelné s vlajkovými modely, a proto tyto telefony komerčně zcela propadly. Motorola k tomuto trendu přistoupila pragmaticky – v tloušťce se nehnala za rekordními čísly, a namísto toho představila rozumně vybavený model Edge 70 s tloušťkou rovných 6 mm. Podobná taktika byla použitá i u varianty Fusion.

Motorola Edge 70 Fusion v zelené barvě

Zatímco loňská Motorola Edge 60 Fusion měla v pase 8 milimetrů, letošní model má pouze 7,2 mm. Toto zeštíhlení se naštěstí nijak negativně neprojevilo na kompromisech – telefon si ponechal 5 200mAh baterii i duální fotoaparát na zádech. Hmotnost telefonu zůstala 177 gramů a zachována byla i odolnost zvýšená IP68/69 a MIL-STD-810H. Záda telefonu imitují látkový povrch, v nabídce budou tři barevné varianty z palety Pantone – černá, zeleno-modrá a světle modrá.

Displej zakřivený na všech čtyřech stranách

Motorolu 70 Edge zepředu reprezentuje čtyřikrát zaoblený 6,78″ OLED panel s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. Špičkový jas displeje byl navýšen na 5 200 nitů, ochranu zajišťuje sklo Gorilla Glass 7i. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka umístěná do kruhového výřezu nahoře uprostřed.

Displej Motoroly Edge 70 Fusion

V levém horním rohu zad najdeme klasický „čtyřplotýnkový“ ostrůvek, který však obsahuje pouze dva fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní (Sony Lytia 710) s optickou stabilizací a světelností f/1.8
  • 13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°, funkcí makro a světelností f/2.2

Motorola Edge 70 Fusion ve světle modré barvě

Na straně čipsetu Motorola vyměnila loňský Dimensity 9300 za výkonnější Snapdragon 7s Gen 3 a spárovala jej s 8 nebo 12 GB RAM. Úložiště pak bude nabízeno v kapacitách 128, 256 nebo 512 GB. Telefon disponuje veškerou moderní bezdrátovou konektivitou (Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G), oželet však musíme podporu eSIM, k dispozici je pouze šuplík pro dvě fyzické SIM.

Akumulátor s kapacitou 5 200 mAh lze dobíjet výkonem až 68 wattů, podpora bezdrátového nabíjení bohužel chybí. Motorola Edge 70 Fusion běží na Androidu 16, přičemž výrobce slibuje 3 roky aktualizací systému a 4 roky bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Motorola Edge 70 Fusion bude dostupná nejprve v Indii, a to již 6. března. Tamní verze se ovšem od té globální výrazně liší – je tlustší, má větší baterii a pohání jí novější Snapdragon 7s Gen 4. na evropskou variantu si budeme muset počkat o něco déle, dostupnost je však zatím neznámá. Startovací cena za variantu 8/128 GB je nastavena na 429 eur (asi 10 400 korun s DPH).

