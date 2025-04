Motorola Edge 60 v kompletním úniku. Bude to další bestseller?

Na internet unikly parametry i obrázky chystané Motoroly Edge 60

Telefon má vypadat podobně jako její nedávno představená sestra s přídomkem Fusion

Motorola Edge 60 zaujme elegantními barevnými kombinacemi a vysokou odolností

Nedávno představená Motorola Edge 60 Fusion byla pouze první vlaštovkou z chystané řady. Zatím netušíme, kolik členů bude rodina Edge 60 nakonec mít, nicméně počítat můžeme minimálně se základním modelem Motorola Edge 60. Jeho blížící se příchod prozrazují uniklé tiskové snímky i informace o klíčových parametrech.

Motorola Edge 60: slušně vybavená střední třída

Motorola zůstane věrná designovému jazyku loňského modelu – výrobce nepodlehne moderním trendům s rovnými boky a plochým displejem a namísto toho vsadí na osvědčené oblé tvary a zakřivený displej.

Těšit se můžeme na několik zajímavých barevných variant, z nichž některé budou pocházet z barevné palety Pantone – zatím můžeme potvrdit fialovou Pantone Plumperfect, zelenou Pantone Shamrock Green a pak ještě modrou Gibraltar Sea, která svojí texturou připomíná látkový povrch. Tělo telefonu bude lákat na tenký profil i na voděodolnost IP68/69.

Přední stranu Motoroly Edge 60 má vyplňovat zakřivená 6,67″ pOLED obrazovka s obnovovací frekvencí 120 Hz a ochranným sklem Gorilla Glass 7i. Součástí displeje bude i čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro selfie kamerku. Její rozlišení zatím neznáme, zatím si musíme vystačit s informacemi o zadních fotoaparátech – hlavní má být postaven na 50Mpx snímači Sony Lytia LYT-700C, širokoúhlý se pak má pyšnit rozlišením 13 Mpx. Třetím do party má být doplňkový světelný senzor.

Srdcem Motoroly Edge 60 má být čipset MediaTek Dimensity 7300 nebo 7400 spárovaný s 8 nebo 12 GB RAM, úložiště pak má být nabízeno ve velkorysých kapacitách 256 a 512 GB. Slušná bude i kapacita akumulátoru – 5 500 mAh s podporou maximálního nabíjecího výkonu 68 wattů.

Na telefonu poběží operační systém Android 15, přičemž očekávat údajně můžeme tři roky hlavních systémových aktualizací a rok navíc pro přísun bezpečnostních záplat. Součástí systému má být i několik funkcí využívajících umělou inteligenci – Catch Me Up, AI Search, Magic Canvas, and Journal.

Kdy bude Motorola Edge 60 představena, zatím nevíme – loňský model byl uveden až v srpnu, předpokládáme však, že letos se dočkáme o něco dříve.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.