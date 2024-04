Motorola Edge 50 Ultra oficiálně: špičková výbava zabalená do kůže a dřeva

Motorola představila novou rodinu vlajkových smartphonů

Nejvyšší model Edge 50 Ultra dostanete v koženém nebo dřevěném provedení

Nechybí výkonný čipset, voděodolnost, teleobjektiv nebo bezdrátové nabíjení

Cena na českém trhu startuje na 25 399 korunách

Značka Motorola si na dnešní den připravila prezentaci své vlajkové řady smartphonů Edge 50. První ochutnávku v podobě modelu Edge 50 Pro vypustila Motorola před dvěma týdny v Indii, nyní na globální trh posílá kompletní rodinu. Tu kromě již známého modelu Pro dotváří varianty Fusion a Ultra. V tomto článku se podíváme na druhou jmenovanou variantu, která v portfoliu Motoroly sedí na piedestalu určeném pro vlajkový model.

Motorola Edge 50 Ultra: vyberete si kůži, nebo dřevo?

Co se designu týče, jde Motorola tak trochu proti proudu. Zatímco dnes jsou v módě ploché boky a ostře řezané hrany, Motorola stále vsází na oblé tvary a zakřivený displej. Zastarale ale rozhodně nevypadá – rámečky okolo displeje jsou příjemně tenké a modul fotoaparátu na zádech konečně nevypadá jako dodatečně nalepená kostička Lega, ale jako neoddělitelná součást telefonu plynule vystupující z levého horního rohu zad.

Na zádech telefonu se Motorola vyřádila, zcela totiž vynechala oblíbené sklo a dává uživateli na výběr ze dvou méně obvyklých materiálů – z umělé kůže (tmavě šedá a broskvová varianta) nebo ze dřeva. Motorola Edge 50 Ultra má rozměry 161,1 × 72,4 × 8,6 mm a váží 197 gramů. Telefon splňuje krytí IP68, takže se nezalekne prachu ani občasného ponoření pod vodní hladinu – doufejme tedy, že dřevěný povrch je dostatečně chráněn, aby se v kontaktu s vodou nerozklížil nebo nenabobtnal.

Přes čelní plochu telefonu se rozpíná 6,7″ displej se zakřivenými boky. Motorola použila pOLED zobrazovač s vysokým rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů na poměru stran 20:9, vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz (u dotyku 360 Hz) a maximálním jasem 2 500 nitů. Panel se pyšní podporou HDR10+ obsahu a pokrytím 100 procent barev v gamutu DCI-P3.

Periskopický teleobjektiv a pomoc umělé inteligence

Součástí displeje je čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 50Mpx selfie kamerku se světelností f/1.9, modul na zádech je pak domovem pro následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.6

50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122° a světelností f/2.0

64Mpx periskopický s 3× optickým (100× digitálním) přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4.

Motorola se v oblasti fotografie chlubí řadou funkcí, přičemž některé z nich se spoléhají na pomoc umělé inteligence. Jednou z nich je režim Photo Enhancement Engine, který vylepšuje dynamický rozsah nebo balancuje tmavá a světlá místa v obraze tak, aby výsledek působil co nejkvalitněji a přitom přirozeně. Umělá inteligence také „sahá“ do stabilizace, do ostření, a dokonce i do samotné spouště fotoaparátu.

Mimoto se Motorola chlubí, že fotoaparát modelu Edge 50 Ultra byl naladěn tak, aby zachycoval barvy na základě barevného spektra Pantone, díky čemuž by měla být reprodukce barev (zejména u portrétních snímků) maximálně přesná.

Procesor těsně pod vrcholem

Motorola Edge 50 Ultra běží pod taktovkou nedávno představeného čipsetu Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, který stojí těsně pod samotným vrcholem současné nabídky. Čip poskytuje vysoký výkon, podporu umělé inteligence i nekompromisní bezdrátovou konektivitu, oproti vlajkovému Snapdragonu 8 Gen 3 ztrácí pouze v drobnostech – neumí například zaznamenávat video v rozlišení 8K.

Drobné nedostatky ale Motorola žehlí štědrou porcí paměti, telefon totiž může obsahovat až 16 GB RAM (s možností virtuálního rozšíření) a 1TB úložiště typu UFS 4.0. Bezdrátová konektivita zahrnuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC, třešničkou na dortu je pak čip UWB pro lokalizaci okolních předmětů.

Hardwarové parametry Motorola Edge 50 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,09 × 72,38 × 8,59 mm, hmotnost: 197 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, 23mm, 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 0.64µm, AF, třetí: 64 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1.4µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, selfie kamera: 50 Mpx, f/1.9, 21mm, 0.64µm, AF, HDR, 4K video Cena: 25 399 Kč Kompletní specifikace

Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 4500 mAh, který je možné dobíjet jednak kabelem (výkon až 125 wattů), tak i bezdrátově (výkon až 50 wattů). Motorola se rovněž dokáže o energii bezdrátově podělit, a to výkonem až 10 wattů. Potěšující je, že 125wattový adaptér se nachází přímo v balení.

Na Motorole Edge 50 Ultra běží operační systém Android 14 s nadstavbou Hello UI, přičemž výrobce slibuje prodlouženou podporu čítající tři velké systémové aktualizace a čtvrtý rok bezpečnostních záplat. Nejsou to sice rekordní hodnoty, ale rozhodně je to lepší než v minulých letech.

Cena a dostupnost

Motorola Edge 50 Ultra půjde v ČR do prodeje v paměťově nejvybavenější verzi s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Cena je stanovena na 25 399 korun, v předobjednávkách v e-shopu Mobilní Pohotovost ji bude možné s pomocí kódu MOTOEDGE50ULTRA snížit na 21 999 korun a ještě navíc získat bonus 2 500 korun k výkupu stávajícího zařízení.

