Motorola Edge 50 Pro: známe evropskou cenu i dostupnost

Motorola Edge 50 Pro už má evropskou cenu a dostupnost

K dispozici by měla být jen nejvybavenější varianta s 12 GB RAM za 699 eur (cca 17 700 Kč)

Na evropský kontinent má smartphone přijít už v polovině dubna

Je to teprve pár dní, co Motorola oficiálně představila svůj nejnovější model s názvem Edge 50 Pro. Ten by se dal stručně shrnout jako vlajkový model bez vlajkového čipsetu – kromě procesoru Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 jeho výbava čítá kupříkladu také zahnutý 6,7″ pOLED panel s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 144 Hz, 8 nebo 12 GB RAM, 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty, baterii s kapacitou 4500 mAh, kterou lze dobíjet kabelem (až 125 wattů) nebo bezdrátově (až 50 wattů), či 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a clonou f/1.4.

Evropské ceny jsou o poznání vyšší než ty indické

Ačkoli kompletní specifikace a podobu Motoroly Edge 50 Pro již známe, co jsme doposud nevěděli, je evropská cena a dostupnost na starém kontinentu. Motorola totiž spustila prodeje nejprve v Indii, tudíž jsme se museli spokojit s cenami v rupiích a tamní dostupností. Nyní ale na internet unikly informace o evropské dostupnosti a cenách v eurech. Ačkoli se mohlo zdát, že cena bude příznivá, evropské ceny jsou o poznání vyšší.

V Evropě bude Motorola Edge 50 Pro dostupná pouze ve variantě s 12 GB RAM a 256 GB interní paměti, a to za cenu 699 eur (cca 17 700 Kč s daní). Přepočet z indických rupií sliboval cenu okolo 12 200 korun, což je jistě pro všechny potenciální zájemce překvapení, stejně jako absence dostupnosti levnějšího modelu s 8 GB RAM. Motorola nejspíše plánuje do Evropy také dovézt všechny barevné varianty, tedy levandulovou, černou a perleťovou. Zajímavostí je, že evropské balení by mělo obsahovat také 125W adaptér pro bleskurychlé nabíjení, což se jistě negativně projeví právě na ceně.

Motorola Edge 50 Pro by se měla začít prodávat přibližně v polovině dubna, tedy již zhruba za týden. Jaké budou konkrétní české ceny, prozatím nevíme, nicméně ceny v eurech lze do značné míry brát jako bernou minci, rozhodně více než ty v indických rupiích. Bude zajímavé sledovat, jestli Motorola najde dostatek zákazníků, kteří budou ochotní telefonu vyšší cenu odpustit.