Motorola Edge 50 Pro míří na globální trh. Doprovodí ji dva sympaťáci

Značka Motorola v minulém týdnu představila skvěle vybavený smartphone Edge 50 Pro, který je zajímavý jak atraktivním vzhledem, tak i působivou výbavou. V jeho těle sice tepe „pouze“ čipset vyšší střední třídy, zbytkem parametrů ale připomíná plnohodnotnou vlajkovou loď – pyšní se mimo jiné skvělým displejem, voděodolným tělem, bezdrátovým nabíjením, teleobjektivem, a dokonce i podporou umělé inteligence. Motorola Edge 50 Pro má za sebou pouze indickou premiéru, již brzy se jí ale dočká zbytek světa.

Motorola v tomto týdnu rozeslala pozvánky na událost s podtitulem „Intelligence meets art“, která se odehraje již příští úterý 16. dubna. Pozvánce vévodí obrys telefonu se zády z umělé kůže, která bude zřejmě hlavním poznávacím znamením celé řady Edge 50. Kromě již představeného modelu Edge 50 Pro bychom se měli ještě dočkat dalších dvou variant – levnějšího Edge 50 Fusion a vrcholného Edge 50 Ultra.

We see beauty in every detail. 04.16.2024 #hellomoto #edgefamily #smARTphone pic.twitter.com/AqBgQA8Iib

— motorola (@Moto) April 9, 2024