Moto G06 Power přichází. Má obří displej, 7000mAh baterii a až 24 GB RAM

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 9. 9:00
Moto G06 Power oficiálně: obří displej, 7000mAh baterie a až 24 GB RAM
  • Značka Motorola přichází na trh se dvěma smartphony řady Moto G06
  • Uživatel si může vybrat mezi tenčím tělem a ohromnou baterií
  • Telefony lákají až na 24 GB RAM, z toho je však 16 GB virtuálních
  • V omezené míře nechybí ani podpora umělé inteligence

Značka Motorola, která patří čínskému Lenovu, přivezla na veletrh IFA tři nové smartphony. Kromě kompaktní Motoroly Edge 60 Neo jsme se dočkali i dvou levnějších přístrojů řady Moto G06 z nižší střední třídy, u nichž výrobce kladl důraz na co největší displej, velké baterie a na možnost si neobyčejně štědře navýšit kapacitu operační paměti.

Moto G06 a G06 Power: tenčí tělo nebo ohromná baterie?
Pouze jeden fotoaparát na zádech
Až 24 GB RAM (virtuálně)
Cena a dostupnost

Moto G06 a G06 Power: tenčí tělo nebo ohromná baterie?

Oba představené smartphony jsou vlastně jedno zařízení vyrobené ve dvou provedeních – základní varianta má tenčí tělo, verze Power má pak obětovala tenčí linii a nižší hmotnost ve prospěch většího akumulátoru. Jinak jsou to prakticky totožné telefony se stejným displejem, čipsetem, pamětí i fotoaparáty.

Moto G06

Oba telefony budou dostupné v atraktivních barvách z palety Pantone – šedé, zelené a modré, varianta Power bude navíc ještě prodávána v exkluzivní oranžové. Záda jsou plastová, přesto výrobce deklaruje alespoň základní odolnost IP64, díky které obě novinky odolají prachu a stříkající vodě.

Moto G06 Power ležící na stole

Řada Moto G06 je určená milovníkům velkých telefonů s hlubokými kapsami. Půdorysné rozměry v obou případech činí 171,35 × 77,5 mm, za což může ohromný 6,88″ displej a široké rámečky okolo něj. Jedná se pouze o základní LCD obrazovku s HD+ rozlišením, která alespoň potěší zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz a schopností rozpoznávat dotyky i s mokrými prsty. Displej chrání ochranné sklo Gorilla Glass 3.

Pouze jeden fotoaparát na zádech

V kapkovitém výřezu nahoře uprostřed najdeme 8Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0, záda pak zdobí dvojice čoček, z nichž však pouze jedna je pravá – schovává se za ní 50Mpx kamerka se světelností objektivu f/1.8. Tvorbu portrétů a nočních snímků dokáže oživit umělá inteligence, kterou telefon rovněž využívá při úpravách v aplikaci Fotky Google. Záznam videa je možný pouze ve Full HD rozlišení při 30 fps.

Až 24 GB RAM (virtuálně)

O pohon řady Moto G06 se stará čipset MediaTek Helio G81 Extreme ve spolupráci se 4 nebo 8 GB RAM. Motorola nicméně nabízí velkorysou možnost virtuálního navýšení operační paměti – u 4GB varianty až na 12 GB, u 8GB verze dokonce na 24 GB. Tímto krokem si nicméně uberete část úložiště, které bude nabízeno v kapacitách 64, 128 a 256 GB. I v tomto případě je možné dodatečné rozšíření, tentokráte nikoliv virtuálně, ale skutečnou paměťovou kartou až do kapacity 1 TB.

Moto G06 Power v ruce uživatelky

Moto G6 a G6 Power nabízí pouze základní datovou konektivitu, v nabídce například chybí podpora sítí 5G. Mobilní placení skrze NFC je naštěstí přítomno, některé uživatele potěší i přítomnost FM rádia.

Nyní se konečně dostáváme k hlavním rozdílům mezi základním modelem a variantou Power, kterými jsou kapacita akumulátoru, podporovaná rychlost nabíjení a výkon nabíječky v balení:

  • Moto G06 – kapacita 5 200 mAh, nabíjecí výkon 10 wattů, nabíječka s výkonem 10 wattů
  • Moto G06 Power – kapacita 7 000 mAh, nabíjecí výkon 18 wattů, nabíječka s výkonem 20 wattů

U druhého modelu Motorola slibuje výdrž přesahující dva a půl dne běžného používání nebo 28 hodin nepřetržitého sledování videa. Na obou telefonech běží operační systém Android 15 s několika AI funkcemi od Googlu jako je AI asistent Gemini nebo obrázkové vyhledávání Circle to Search.

Cena a dostupnost

Smartphony Moto G06 a G06 Power budou dostupné od října letošního roku, a to i na českém trhu. Ceny obou novinek budou oznámeny později.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

