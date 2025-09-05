Moto G06 Power přichází. Má obří displej, 7000mAh baterii a až 24 GB RAM

- Značka Motorola přichází na trh se dvěma smartphony řady Moto G06
- Uživatel si může vybrat mezi tenčím tělem a ohromnou baterií
- Telefony lákají až na 24 GB RAM, z toho je však 16 GB virtuálních
- V omezené míře nechybí ani podpora umělé inteligence
Značka Motorola, která patří čínskému Lenovu, přivezla na veletrh IFA tři nové smartphony. Kromě kompaktní Motoroly Edge 60 Neo jsme se dočkali i dvou levnějších přístrojů řady Moto G06 z nižší střední třídy, u nichž výrobce kladl důraz na co největší displej, velké baterie a na možnost si neobyčejně štědře navýšit kapacitu operační paměti.
Moto G06 a G06 Power: tenčí tělo nebo ohromná baterie?
Oba představené smartphony jsou vlastně jedno zařízení vyrobené ve dvou provedeních – základní varianta má tenčí tělo, verze Power má pak obětovala tenčí linii a nižší hmotnost ve prospěch většího akumulátoru. Jinak jsou to prakticky totožné telefony se stejným displejem, čipsetem, pamětí i fotoaparáty.
Oba telefony budou dostupné v atraktivních barvách z palety Pantone – šedé, zelené a modré, varianta Power bude navíc ještě prodávána v exkluzivní oranžové. Záda jsou plastová, přesto výrobce deklaruje alespoň základní odolnost IP64, díky které obě novinky odolají prachu a stříkající vodě.
Řada Moto G06 je určená milovníkům velkých telefonů s hlubokými kapsami. Půdorysné rozměry v obou případech činí 171,35 × 77,5 mm, za což může ohromný 6,88″ displej a široké rámečky okolo něj. Jedná se pouze o základní LCD obrazovku s HD+ rozlišením, která alespoň potěší zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz a schopností rozpoznávat dotyky i s mokrými prsty. Displej chrání ochranné sklo Gorilla Glass 3.
Pouze jeden fotoaparát na zádech
V kapkovitém výřezu nahoře uprostřed najdeme 8Mpx selfie kamerku se světelností f/2.0, záda pak zdobí dvojice čoček, z nichž však pouze jedna je pravá – schovává se za ní 50Mpx kamerka se světelností objektivu f/1.8. Tvorbu portrétů a nočních snímků dokáže oživit umělá inteligence, kterou telefon rovněž využívá při úpravách v aplikaci Fotky Google. Záznam videa je možný pouze ve Full HD rozlišení při 30 fps.
Až 24 GB RAM (virtuálně)
O pohon řady Moto G06 se stará čipset MediaTek Helio G81 Extreme ve spolupráci se 4 nebo 8 GB RAM. Motorola nicméně nabízí velkorysou možnost virtuálního navýšení operační paměti – u 4GB varianty až na 12 GB, u 8GB verze dokonce na 24 GB. Tímto krokem si nicméně uberete část úložiště, které bude nabízeno v kapacitách 64, 128 a 256 GB. I v tomto případě je možné dodatečné rozšíření, tentokráte nikoliv virtuálně, ale skutečnou paměťovou kartou až do kapacity 1 TB.
Moto G6 a G6 Power nabízí pouze základní datovou konektivitu, v nabídce například chybí podpora sítí 5G. Mobilní placení skrze NFC je naštěstí přítomno, některé uživatele potěší i přítomnost FM rádia.
Nyní se konečně dostáváme k hlavním rozdílům mezi základním modelem a variantou Power, kterými jsou kapacita akumulátoru, podporovaná rychlost nabíjení a výkon nabíječky v balení:
- Moto G06 – kapacita 5 200 mAh, nabíjecí výkon 10 wattů, nabíječka s výkonem 10 wattů
- Moto G06 Power – kapacita 7 000 mAh, nabíjecí výkon 18 wattů, nabíječka s výkonem 20 wattů
U druhého modelu Motorola slibuje výdrž přesahující dva a půl dne běžného používání nebo 28 hodin nepřetržitého sledování videa. Na obou telefonech běží operační systém Android 15 s několika AI funkcemi od Googlu jako je AI asistent Gemini nebo obrázkové vyhledávání Circle to Search.
Cena a dostupnost
Smartphony Moto G06 a G06 Power budou dostupné od října letošního roku, a to i na českém trhu. Ceny obou novinek budou oznámeny později.