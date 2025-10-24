Modulární elektrokolo od Rivianu si zamilujete. Má dojezd až 160 km a dobíjení přes USB-C

TOPlist

Trh s elektrokoly je pro mnohé značky stále velkým lákadlem a po loňské novince výrobce dronů DJI se o slovo hlásí také americký Rivian. Ten přichází s netradičním modulárním bicyklem, jehož dojezd má dosahovat až ke 160 km. Novinka nese název Also TM-B a kromě unikátního modulárního designu zaujme nabíjením pomocí USB-C konektoru, což eliminuje potřebu speciální nabíječky. K plnému dobití baterie dojde za 2 hodiny a 20 minut, přičemž nabíjení probíhá rychlostí 240 wattů.

Kapacita baterie záleží na zvolené konfiguraci, na výběr je buďto 538 Wh nebo 808 Wh. Ovládání probíhá pomocí pětipalcového dotykového e-ink displeje, který je integrovaný v představci. Kromě zobrazení úrovně nabití baterie ukazuje také úroveň výpomoci motoru, navigaci nebo přehrávání hudby prostřednictvím připojeného smartphonu.

Součástí bicyklu je také mechanizmus proti zlodějům. Ten spočívá v uzamčení zadního kola v momentě, kdy majitel není poblíž. Pokud je se zamčeným kolem manipulováno, spustí se alarm a odešle se notifikace majiteli. Pokud se přeci jen podaří kolo ukrást, je možné jej lokalizovat pomocí GPS. Ve výbavě dále najdeme přední světlo o svítivosti 1500 lumenů a zadní světlo s 250 lumeny. Díky regenerativnímu brždění je možné dojezd navýšit až o 25 %.

První kola už na jaře

Již na jaře bychom měli vidět první „Launch Edition“ verzi kola s cenou 4 500 dolarů, což po přepočtu a přičtení daně dělá něco málo přes 110 tisíc korun. V létě má dorazit srovnatelný model výbavou i cenou s označením „Performance“ a na podzim se dočkáme osekané varianty s kratším dojezdem okolo 100 km a slabším motorem. Pod značkou Also budete moci brzy pořídit i speciální helmu se světly nebo také čtyřkolové elektrické vozidlo.

