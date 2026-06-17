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Přišla vám tahle zpráva? Podvodníci zase zkouší nachytat Čechy na strachu z pokut

Jakub Fišer
Jakub Fišer 17. 6. 13:45
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Podvod v praxi, ilustrační obrázek
  • Českem se šíří nová vlna podvodných SMS zpráv
  • Podvodníci v nich straší adresáty tučnou pokutou
  • V ideálním případě zprávu nahlaste nebo odstraňte

Podvodníci zase zkouší už trochu okoukaný, ale přesto stále velmi nebezpečný trik. Možná i vám přišla SMS zpráva z „oddělení pro vymáhání dopravních přestupků“, která se jeví jako od policie či ministerstva a má vás informovat o tom, že jste se dopustili přestupku za porušení pravidel silničního provozu. Jde o novou kampaň kyberpodvodníků, která v posledních dnech terorizuje uživatele v České republice.

Podvodná zpráva o pokutě

Zpráva přichází s předmětem „Oddělení pro vymáhání dopravních předpisů“, a dokonce uvádí i identifikační číslo pokuty. V první části vyděsí uživatele tím, že se měl dopustit přestupku a musí zaplatit pokutu do určitého termínu. Pokud peníze nepošlete, hrozí „soudní vymáhání“ či „zmrazení bankovní karty majitele vozidla“. Ačkoliv podvodná SMSka neobsahuje žádné gramatické chyby, jako tomu bylo zvykem před nástupem generativní AI, některé formulace jsou přinejmenším podivné.

Podvodná zpráva ohledně pokuty
Dejte si pozor na znění zprávy i na podezřelého odesílatele

K SMS je připojen též odkaz „doprava.eu.cc/“, což je pochopitelně neexistující web fingující stránky státní správy, kam pokud zadáte osobní nebo přihlašovací údaje pro internetové bankovnictví, riskujete ztrátu vašich finančních prostředků. Ministerstvo dopravy před těmito podvody varuje na svých stránkách a všechny podezřelé případy hlásí Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Kromě zmíněného podvodného odkazu varuje ještě před těmito:

  • dopravypay.eu.cc/cz,
  • doprrava.cfd/cz,
  • doprava.govpi.cfd/cz,
  • dopravo-gov.xyz/cz.

Zvýšenou opatrnost věnujte i telefonnímu číslu či e-mailu, ze kterého vám zpráva přišla. Pakliže má zahraniční telefonní předvolbu, můžete si být jisti, že jde o podvod. Co víc, policie ani ministerstvo nikdy neposílá varovné SMS zprávy tohoto typu. Běžné vyrozumění o dopravním přestupku by vám přišlo na trvalou adresu formou dopisu, případně do datové schránky.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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