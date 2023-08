Mobilní Gmail dostane tuhle skvělou funkci. Uživatelé na ni čekali roky

Google integruje překladač přímo do aplikace Gmail

Nová funkce je nyní dostupná pro Android a pro iOS bude následovat v dalších týdnech

Překladač bude možné nastavit dle vašich jazykových preferencí

Pokud vám často chodí e-maily v cizích jazycích a nevíte si s nimi rady, Google přichází s řešením, které urychlí překlad těchto textů. Svůj překladač nyní integruje přímo do aplikace Gmail. Bude tedy stačit pouze zvolit možnost „přeložit“ a příchozí e-mail bude převeden do vašeho jazyka. Samozřejmě je zde i možnost text zobrazit opět v původním znění.

Pokud zvolíte ikonu ozubeného kola, můžete zvolit jiný jazyk. Google jich podporuje více než 100, takže si vybere opravdu každý. Výzva k přeložení textu se zobrazí pokaždé, když klient zjistí, že jazyk zprávy nekoresponduje s tzv. jazykem rozhraní služby Gmail, který můžete změnit ve webovém klientovi v nastavení.

V případě, že cizí jazyk nebyl rozpoznán, můžete překlad vyvolat i manuálně v horním menu s třemi tečkami. U zvolených jazyků můžete automatický překlad také trvale deaktivovat. S nastavením této funkce si tedy můžete pohrát dle vašich jazykových znalostí.

Android už nyní, iOS bohužel až později

V aplikaci pro Android by měla funkce běžet již od dnešního dne. Uživatelé iOS si ještě budou muset pár měsíců počkat. Ačkoliv se nejedná o žádnou revoluci, nová funkce rozhodně zjednoduší čtení cizojazyčných e-mailů. Doposud bylo nutné text kopírovat do překladače nebo vytvářet snímky obrazovky, které šlo následně přeložit. Takto je to opět o krok jednodušší a rychlejší.