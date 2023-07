Mluví s vámi člověk, nebo AI? Firma v Indii nahradila zaměstnance umělou inteligencí

Indický subkontinent, na němž se rozkládá nejlidnatější země světa, je znám pro svou bohatou kulturu či pálivá jídla. V technologickém světě ale Indové prosluli svou pílí, což dvěma z nich vyneslo až křeslo generálního ředitele ve velké nadnárodní korporaci a také levnou pracovní silou, kterou řada firem využívá pro svou technickou podporu. Jeden indický strartup nicméně ukázal, že využití lidské pracovní síly pro řešení problémů běžných zákazníků rozhodně není potřeba.

Generální ředitel společnosti Dukaan jménem Suumit Shah se na sociální síti Twitter pochlubil s konkrétními čísly, kterých dosáhl poté, co nahradil 90 procent zaměstnanců na technické podpoře umělou inteligencí Lina. Ačkoli by někdo mohl tvrdit, že se jedná o bezcitný krok, realita je z pohledu firmy více než snová: reakční doba na dotaz se posunula z průměrné 1 minuty a 44 sekund na okamžitou odpověď, průměrný čas potřebný k vyřešení dotazu se z 2 hodin a 13 minut zmenšil na 3 minuty a 12 sekund a náklady vynaložené na zákaznickou podporu klesly přibližně o 85 procent.

We had to layoff 90% of our support team because of this AI chatbot.

Tough? Yes. Necessary? Absolutely.

The results?

Time to first response went from 1m 44s to INSTANT!

Resolution time went from 2h 13m to 3m 12s

Customer support costs reduced by ~85%

Here's how's we did it 🧵

— Suumit Shah (@suumitshah) July 10, 2023