Minecraft dostane výrazný grafický upgrade. Jak přesně se změní vizuální stránka hry?

Pamatuje si, když jste poprvé vkročili do světa Minecraftu? Ta rozlehlá krajina, západ slunce nad horami a první dům, který jste si postavili… Bylo to kouzelné, i když grafika byla jednoduchá. Právě to však dělá Minecraft jedinečným.

Ale i legendy potřebují občas vizuální facelift. Mojang na nedávné akci Minecraft Live oznámil, že chystá aktualizaci s názvem “Vibrant Visuals”, která přinese spoustu grafických vylepšení. Nemusíte se ale bát, kostičky zůstanou nedotčené. Jen budou vypadat lépe, než kdy dřív.

