TOPlist

Microsoftu uniklo datum vydání Forza Horizon 6. Dočkáme se nečekaně brzy

Marek Bartík
Marek Bartík 14. 1. 20:15
0
Forza Horizon 6
  • Microsoft nedopatřením prozradil datum vydání závodů Forza Horizon 6
  • Hra by měla dorazit už 19. května 2026, termín na základě zákulisních informací potvrzují také novináři
  • Xbox očekávané závody představí už příští týden v rámci letošního přenosu Developer_Direct

Už příští týden se fanoušci Xboxu dočkají tradičního lednového přenosu s názvem Developer_Direct, během něhož (nejen) herní studia pod hlavičkou Microsoftu představují nadcházející tituly. Tentokrát se ke slovu dostane zejména britské studio Playground Games, které během vysílání poodhalí podrobnosti o očekávaném návratu fantasy série Fable. V prvním traileru se ukáže také Forza Horizon 6, v níž se hráči poprvé podívají do Japonska.

Pokračování oblíbené závodní série mělo podle dřívějších zákulisních informací stihnout vydání v první polovině roku, což nově potvrzuje i notifikace, která se s předstihem objevila přímo v garážové sekci stále ještě aktuálního pátého dílu. Šestý Horizon podle ní vyjde nečekaně brzy, a to už 19. května. Termín vzápětí potvrdilo také několik herních novinářů.

Bonus za předobjednávku

Na notifikaci o nové Forze upozornil uživatel sociální sítě X s přezdívkou Xbox Infinite, který ji dle svých slov spatřil po výběru vozidla z garáže. Zpráva obsahuje především informace o předobjednávce, ale krátce se zmíní také o početném vozovém parku, který by měl nabídnout přes 550 autentických vozidel.

Forza Hozion 6 Leak
Microsoftu omylem uniklo datum vydání závodů Forza Horizon 6. Objevilo se přímo v menu pátého dílu

Zakoupením prémiové edice získají hráči přístup k uvítacímu balíčku, předplatnému Car Pass, VIP členství a po vydání hry také k balíčku Italian Passion Car Pack a dvojici chystaných rozšíření. Součástí předobjednávky je i přednostní přístup do hry, a to o celé čtyři dny se začátkem 15. května, z čehož lze snadno dopočítat výše zmíněné datum vydání.



Ambrosia



Nepřehlédněte

Soudní bitva bývalých zaměstnanců Rockstaru: po studiu chtěli peníze, soud byl proti

S potvrzením květnového data vydání vzápětí přispěchal novinář Tom Warren z magazínu The Verge, podle něhož uniklé datum odpovídá interním plánům společnosti Microsoft. S odvoláním na nejmenované zdroje informaci potvrdil také známý novinář Andy Robinson z magazínu VGC. Forza Horizon 6 nejprve dorazí na Xbox a PC, patrně tedy už 19. května. V přípravě je také verze pro PS5, která by měla dorazit s neupřesněným zpožděním.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Vivo X300 Pro s nasazeným 2,35× telekonvertorem
Vivo X300 Pro lze „přestavět“ na poloprofesionální kameru: vyzkoušeli jsme speciální fotokit
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:30
0
iPhone 17 Pro klouže po desce stolu v reklamě Apple Slide
Tenhle pohled bolí. Apple v nové reklamě šoupe iPhonem o desku stolu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:30
1
Řada Redmi Note 14
Xiaomi drtí ceny svých bestsellerů: Redmi Note 14 Pro vychází v akci pouze na 4 590 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:40
Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí
David Trlica
David Trlica D. Trlica 17:00
9

Kapitoly článku