Microsoftu uniklo datum vydání Forza Horizon 6. Dočkáme se nečekaně brzy

- Microsoft nedopatřením prozradil datum vydání závodů Forza Horizon 6
- Hra by měla dorazit už 19. května 2026, termín na základě zákulisních informací potvrzují také novináři
- Xbox očekávané závody představí už příští týden v rámci letošního přenosu Developer_Direct
Už příští týden se fanoušci Xboxu dočkají tradičního lednového přenosu s názvem Developer_Direct, během něhož (nejen) herní studia pod hlavičkou Microsoftu představují nadcházející tituly. Tentokrát se ke slovu dostane zejména britské studio Playground Games, které během vysílání poodhalí podrobnosti o očekávaném návratu fantasy série Fable. V prvním traileru se ukáže také Forza Horizon 6, v níž se hráči poprvé podívají do Japonska.
Pokračování oblíbené závodní série mělo podle dřívějších zákulisních informací stihnout vydání v první polovině roku, což nově potvrzuje i notifikace, která se s předstihem objevila přímo v garážové sekci stále ještě aktuálního pátého dílu. Šestý Horizon podle ní vyjde nečekaně brzy, a to už 19. května. Termín vzápětí potvrdilo také několik herních novinářů.
Na notifikaci o nové Forze upozornil uživatel sociální sítě X s přezdívkou Xbox Infinite, který ji dle svých slov spatřil po výběru vozidla z garáže. Zpráva obsahuje především informace o předobjednávce, ale krátce se zmíní také o početném vozovém parku, který by měl nabídnout přes 550 autentických vozidel.
Zakoupením prémiové edice získají hráči přístup k uvítacímu balíčku, předplatnému Car Pass, VIP členství a po vydání hry také k balíčku Italian Passion Car Pack a dvojici chystaných rozšíření. Součástí předobjednávky je i přednostní přístup do hry, a to o celé čtyři dny se začátkem 15. května, z čehož lze snadno dopočítat výše zmíněné datum vydání.
S potvrzením květnového data vydání vzápětí přispěchal novinář Tom Warren z magazínu The Verge, podle něhož uniklé datum odpovídá interním plánům společnosti Microsoft. S odvoláním na nejmenované zdroje informaci potvrdil také známý novinář Andy Robinson z magazínu VGC. Forza Horizon 6 nejprve dorazí na Xbox a PC, patrně tedy už 19. května. V přípravě je také verze pro PS5, která by měla dorazit s neupřesněným zpožděním.