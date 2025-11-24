TOPlist

Microsoft zrychlí jednu z nejdůležitějších aplikací Windows 11

Jakub Karásek
Jakub Karásek 24. 11. 20:15
1
Muž sedící u počítače
  • Microsoft příští rok zrychlí spouštění Průzkumníka souborů
  • Díky předběžnému načítání má dojít k zobrazení souborů a složek okamžitě i na starších strojích
  • Dojde i ke zjednodušení kontextových menu

Operační systém Windows 11 je tu s námi už čtyři roky, a za tu dobu prošel poměrně výrazným vývojem – Microsoft do něj přidal spoustu nových (i starých) funkcí a připravil jej na nastupující éru umělé inteligence. Neustálými úpravami nicméně došlo k nabobtnání systému a zpomalení některých jeho aplikací, v Redmondu se ale naštěstí věnují i těmto aspektům.

Průzkumník ve Windows 11 zrychlí

Asi nejvíce je zpomalení cítit u jedné z nejdůležitějších aplikací celého systému – Průzkumníka souborů. Můžete mít seberychlejší hardware s výkonnými SSD disky, i tak se ale občas setkáte s tím, že namísto souborů a složek se při prvním načtení aplikace objeví pouze bílá plocha, kterou zanedlouho doplní oznámení „pracujeme na tom“. Microsoft si je tohoto nedostatku vědom a chystá nápravu.

I takto může vypadat spouštění Průzkumníka souborů
V posledním testovacím sestavení Windows 11 pro Insidery (kanály Dev a Beta) Microsoft experimentuje s funkcí předběžného načítání Průzkumníka souborů na pozadí. Podle blogového příspěvku Microsoftu by uživatel neměl při běžném používání systému pociťovat žádné změny, systémový prohlížeč souborů by ale měl startovat výrazně rychleji. Předběžné načítání bude nicméně volitelná funkce, kterou půjde přímo z nastavení Průzkumníka zapnout/vypnout – ve výchozím stavu bude pravděpodobně zapnutá.

Začátkem letošního roku provedl Microsoft podobnou úpravu u aplikací kancelářského balíku Office, které se rovněž spouští rychleji než dřív.

Úklid v kontextových nabídkách

Druhá oznámená novinka týkající se Průzkumníka souborů, je úprava kontextových nabídek. Menu, které se v současnosti rozbaluje po pravém kliknutí na soubor nebo složku, je už nepříjemně dlouhé, a proto v Redmondu pracují na jeho zjednodušení. Část položek v hlavním menu bude přesunuta do podsekce „Manage file“ – u obrázků to budou například možnosti komprimace, zkopírování cesty či otáčení. Do samostatného rozbalovacího menu se přesunou i položky týkající se cloudových souborů.

Explorer

Novinky v Průzkumníkovi jsou aktuálně v testování, v ostré verzi s nimi počítáme počátkem příštího roku.

Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

