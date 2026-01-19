Microsoft zpackal aktualizaci Windows. Nejdou kvůli ní vypínat počítače

- Microsoft minulé úterý vydal tradiční balík záplat a oprav systému Windows
- Vydané aktualizace bohužel obsahovaly chyby, které ovlivňují používání počítačů
- Některé stroje nelze vypínat, na jiných se zase nejde přihlašovat ke vzdálené ploše
- Microsoft již chybu nalezl a opravil, aktualizaci si stáhnete skrze Windows Update
Microsoft každé druhé úterý v měsíci vydává bezpečnostní záplaty a opravy pro operační systém Windows. První letošní balíček záplat se ale moc nepovedl – redmondská firma se v nich dopustila dvou závažných chyb, které značně znepříjemňují používání počítačů.
Nejde vám vypnout počítač? Na vině je chybná aktualizace
Poslední aktualizace Windows z 13. ledna letošního roku tradičně přinesla zvýšení zabezpečení a opravu známých chyb, kromě toho se ale Microsoftu podařilo (minimálně) dvě části Windows „rozbít“. Evidovány jsou tyto dvě chyby:
- Některé počítače nelze vypnout nebo přepnout do režimu hibernace – týká se počítačů se systémem Windows 11 ve verzi 23H2 se zapnutou funkcí Secure Launch.
- Nefunguje přihlášení k funkci Vzdálená plocha – týká se posledních hlavních verzí Windows 11 (25H2, 24H2 a 23H2), Windows 10 ESU a Enterprise (22H2) a Windows Server (2019, 2022 a 2025).
Je zvláštní, že tyto dvě chyby prošly skrze interní testovací program i veřejný Insider program, aniž by byly odhaleny – zdá se, že přes vánoční svátky neprobíhalo testování v dostatečné kvalitě (jestli vůbec). Microsoft již ke sklonku uplynulého týdne vydal opravy (KB5077744 a KB5077797), stáhnout si je můžete skrze službu Windows Update. Po restartu by mělo vypínání i přihlašování ke vzdálené ploše fungovat normálně.
Není to poprvé, co se Microsoftu „podařilo“ propašovat do systému Windows překvapivě velké chyby. V posledních letech například jedna aktualizace způsobila nemožnost zavření Správce úloh a zablokování systémových zdrojů, jiný update zase způsoboval bílé problikávání Průzkumníka souborů v tmavém režimu.