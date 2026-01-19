TOPlist

Microsoft zpackal aktualizaci Windows. Nejdou kvůli ní vypínat počítače

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 1. 18:00
0
Muž sedící u počítače
  • Microsoft minulé úterý vydal tradiční balík záplat a oprav systému Windows
  • Vydané aktualizace bohužel obsahovaly chyby, které ovlivňují používání počítačů
  • Některé stroje nelze vypínat, na jiných se zase nejde přihlašovat ke vzdálené ploše
  • Microsoft již chybu nalezl a opravil, aktualizaci si stáhnete skrze Windows Update

Microsoft každé druhé úterý v měsíci vydává bezpečnostní záplaty a opravy pro operační systém Windows. První letošní balíček záplat se ale moc nepovedl – redmondská firma se v nich dopustila dvou závažných chyb, které značně znepříjemňují používání počítačů.

Nejde vám vypnout počítač? Na vině je chybná aktualizace

Poslední aktualizace Windows z 13. ledna letošního roku tradičně přinesla zvýšení zabezpečení a opravu známých chyb, kromě toho se ale Microsoftu podařilo (minimálně) dvě části Windows „rozbít“. Evidovány jsou tyto dvě chyby:

Je zvláštní, že tyto dvě chyby prošly skrze interní testovací program i veřejný Insider program, aniž by byly odhaleny – zdá se, že přes vánoční svátky neprobíhalo testování v dostatečné kvalitě (jestli vůbec). Microsoft již ke sklonku uplynulého týdne vydal opravy (KB5077744 a KB5077797), stáhnout si je můžete skrze službu Windows Update. Po restartu by mělo vypínání i přihlašování ke vzdálené ploše fungovat normálně.

Není to poprvé, co se Microsoftu „podařilo“ propašovat do systému Windows překvapivě velké chyby. V posledních letech například jedna aktualizace způsobila nemožnost zavření Správce úloh a zablokování systémových zdrojů, jiný update zase způsoboval bílé problikávání Průzkumníka souborů v tmavém režimu.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Samsung Galaxy S26 v oranžové barvě
Oranžová nebude nová černá. Galaxy S26 Ultra se vydá jinou cestou
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 19:10
0
iPhone a ikony oblíbených aplikací, App Store
Záplava reklam na iPhone? Tahle novinka v App Store se vám líbit nebude
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0
Asus Zenfone 10 recenze
Konec jedné éry: Asus opouští trh smartphonů a míří do světa AI
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:00
3
Čipset s logem společnosti Apple
Apple ztrácí výsadní postavení: AI firmy mu berou čipy přímo před nosem
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
1

Kapitoly článku