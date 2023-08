Microsoft zavírá krám. Xbox 360 přijde o obchod aplikací

Příští rok skončí obchod aplikací pro Xbox 360

Do konzole nebude možné stahovat nové hry a herní doplňky

Již zakoupené hry nijak ovlivněny nebudou

Xbox 360 byl představen v roce 2005 a stal se vůbec nejprodávanější herní konzolí od Microsoftu v historii – prodalo se jej přes 85 milionů kusů, což žádný z jeho nástupců zopakovat nedokázal. Na světě je ještě velká spousta dodnes funkčních a používaných exemplářů, ovšem na jejich uživatele se řítí jedno zásadní omezení.

Příští rok skončí Xbox 360 Store

Microsoft v uplynulém týdnu oznámil, že příští rok vypne Xbox 360 Store, což je jeden z důležitých zdrojů, odkud lze do konzole dostávat nové hry. K odstavení obchodu dojde 29. července roku 2024, od tohoto data nebude dostupný ani v samotné konzoli, ani na webové stránce Marketplace.xbox.com. S vypnutím digitálního obchodu pro Xbox 360 se dalo počítat, samotná konzole již letos dosáhla své plnoletosti, oficiální podpora ji skončila v roce 2016.

Co vypnutí obchodu znamená pro současné hráče?

Pro většinu hráčů se nic nezmění – již zakoupené hry na Xboxu 360 bude možné hrát i nadále, a to včetně jejich rozšíření. Pokud některou z digitálně zakoupených her z konzole smažete, budete ji moci znovu stáhnout a nainstalovat jako dosud. Nijak nebude ani ovlivněna zpětná kompatibilita starších her pro Xbox 360 na novějších konzolích – v jejich obchodech dosavadní hry pro Xbox 360 zůstanou. Nezmění se ani možnost hrát multiplayerové online hry, zde je však nutné, aby jejich tvůrci stále provozovali servery, na kterých hry běží.

A co se tedy vlastně změní?

Uživatelé nebudou moci po 29. červenci příštího roku nakupovat v Xboxu 360 nové hry, ani doplňky do již nainstalovaných her. U některých her dokonce hrozí úplné zmizení ze světa. Server VideoGamesChronicle spočítal, že sekce Xbox Live Arcade (v Severní Americe) obsahuje 619 her, z nichž 220 není zpětně kompatibilní, a navíc nikdy nebyly dostupné na fyzickém médiu. Po 29. červenci příštího roku tak nebude existovat způsob, jak je získat.

Aby toho nebylo málo, ve stejném termínu Microsoft vypne i aplikaci Movies & TV, takže Xbox 360 přijde i o obchod s filmy a televizními pořady.