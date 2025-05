Microsoft zase masivně propouští, o práci přijde přes 6 tisíc lidí. Jde mu teď hlavně o cloud a AI

Microsoft oznámil propuštění více než 6 tisíc zaměstnanců, což představuje přibližně tři procenta jeho globální pracovní síly

Jde o největší vlnu propouštění ve společnosti od roku 2023 a dotkne se různých oddělení i mezinárodních poboček

Krok navazuje na dřívější náznaky o snižování počtu manažerských úrovní a přichází po sérii menších redukcí v uplynulém roce

Microsoft oznámil další rozsáhlé propouštění. To se dotkne více než 6000 zaměstnanců po celém světě. Číslo představuje zhruba tři procenta z celkového počtu pracovníků technologického giganta. Jedná se o největší jednorázové snížení počtu zaměstnanců od roku 2023, kdy Microsoft propustil 10 000 lidí.

Napříč téměř všemi divizemi

Propuštění zasáhne zaměstnance napříč různými divizemi a úrovněmi společnosti, včetně třeba i LinkedInu, který je ve vlastnictví Microsoftu, a také v některých mezinárodních kancelářích. Nepopulární krok přichází jen několik týdnů poté, co finanční ředitelka Microsoftu Amy Hood naznačila plány na snížení počtu manažerských úrovní ve firmě.

„Nadále se zaměřujeme na budování vysoce výkonných týmů a zvyšování naší agility snižováním vrstev s menším počtem manažerů,“ uvedla Hood 30. dubna. Microsoft již dříve v tomto roce zahájil také takzvané „výkonnostní“ propouštění, které se týkalo stovek zaměstnanců.

Mluvčí Microsoftu Pete Wootton v prohlášení pro The Verge uvedl: „Pokračujeme v implementaci organizačních změn nezbytných k tomu, abychom co nejlépe připravili společnost na úspěch v dynamickém tržním prostředí.“ Toto prohlášení naznačuje, že propouštění je součástí širší strategie přizpůsobení se aktuálním ekonomickým podmínkám a optimalizace firemní struktury.

Jedna redukce za druhou

Poslední vlna propouštění navazuje na sérii předchozích redukcí, které se v Microsoftu odehrály v průběhu uplynulého roku. Před více než rokem Microsoft propustil 1900 zaměstnanců v rámci nedávno koupených studií Activision Blizzard a také v rámci svého Xboxu. V květnu 2024 společnost uzavřela několik herních studií, včetně Tango Gameworks (povedený a úspěšný Hi-Fi Rush), a Arkane Austin (nepovedený a neúspěšný Redfall).

Studio Tango Gameworks se později vrátilo na světlo světa díky dohodě se společností Krafton. V září Microsoft propustil dalších 650 zaměstnanců Xboxu v rámci restrukturalizace související s akvizicí Activision Blizzard. V červnu společnost také snížila počet zaměstnanců přibližně o 1000 v týmech HoloLens a cloudové platformy Azure.

Redukce sahají ale ještě dál, než za pár herních studií a menších projektů. Mezi lety 2022 a 2025 provedl Microsoft hned několik velkých kol propouštění, ovlivňujících desítky tisíc zaměstnanců po celém světě. Propouštění byla a ve své podstatě i nadále jsou reakcí na zpomalení ekonomiky, strukturální změny ve firmě a strategickou orientaci na klíčové oblasti růstu, zejména umělou inteligenci (AI) a cloudové služby.

Nepříjemné vlny

První vlna v roce 2022 zahrnovala mírné redukce pracovních míst (méně než 2000 zaměstnanců, cca 1 % celkové pracovní síly), zaměřené především na kontrolu nákladů a přesměrování zdrojů do prioritních oblastí. Výraznější propouštění pak přišlo v lednu 2023, kdy Microsoft oznámil největší redukci od roku 2014 – 10 tisíc zaměstnanců (asi 5 % celkového počtu zaměstnanců). Toto propouštění odráželo post-pandemické ochlazení poptávky a nutnost sladit náklady s aktuálními tržními podmínkami. Přesto firma pokračovala v najímání specialistů zejména na AI a cloud.

Rok 2024 přinesl cílenější a menší škrty, zejména v herní divizi, kde se to po dokončení akvizice Activision Blizzard bohužel nabízelo. Propouštění se tehdy týkalo především administrativních a podpůrných pozic, souběžně s integrací nově získaných studií a projektů. Přesto Microsoft celkově navýšil počet zaměstnanců díky intenzivnímu náboru do strategických rolí zaměřených na AI a cloudové technologie.

Během celého období Microsoft průběžně zdůrazňoval nutnost připravit firmu na dynamický vývoj trhu a investovat do dlouhodobých strategických oblastí. Ačkoliv propouštění mělo negativní dopad na morálku zaměstnanců, vedení firmy se snažilo transparentně komunikovat důvody změn a nadále investovat do klíčových inovací. Výsledkem by tak měla být, alespoň dle slov Microsoftu, efektivnější a silnější organizace lépe připravená na konkurenční boj v AI a cloudových službách.

Kam dál?

Z aktuálních kroků Microsoftu je jasné, že prioritní oblastí se jednoznačně stává umělá inteligence a cloudové technologie. Firma intenzivně investuje do AI infrastruktury, uzavírá významná partnerství a posiluje své kapacity v oblasti datových center a vývoje softwarových řešení založených na umělé inteligenci. To naznačuje jasný směr, kde Microsoft vidí svůj dlouhodobý růst a konkurenční výhodu.

Naopak méně prioritními jsou očividně některé tradiční segmenty. Například hardwarové projekty a méně výnosné či duplicitní produkty a služby. Ostatně i ten gaming, který si v předchozích letech užíval velkých rozpočtů a možností akvizic, musí utahovat opasky.

Firma taky snižuje důraz na střední manažerské role a podpůrné administrativní pozice. Tím usiluje o zjednodušení rozhodovacích procesů a zvýšení rychlosti inovací. Jestli je letošní propouštění u konce, nebo jestli ještě bude muset Microsoft propustit další tisíce zaměstnanců, uvidíme v následujících měsících.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.