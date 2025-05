Microsoft vsází na retro vlnu, do Game Passu přidal 50 klasických her

Předplatné Game Pass rozšíří 50 nových herních titulů, potěší především fanoušky retra

K dispozici jsou například tituly jako Caesar II, Commando či MechWarrior

Microsoft přislíbil, že do budoucna se nabídka starých her bude ještě rozšiřovat

„Dříve hry byly lepší, těžší a zábavnější!“ – také jste někdy tuto větu v duchu či nahlas řekli? Poté si pro vás Microsoft připravil překvapení, ze kterého budete mít jistě radost. Do svého předplatného Game Pass totiž přidal rovnou padesátku retro klasik, které rozhodně stojí za zahrání. Ať už jste tyto nesmrtelné pecky hráli v době, kdy byly aktuální, nebo si chcete jen doplnit herní vzdělání, nyní máte skvělou příležitost.

Staré klasiky míří do Game Passu

Kolekce Microsoftu z názvem Retro Classics je bezesporu inspirována podobným výběrem, který svým hráčům nabízí konkurenční Nintendo. Výběr zahrnuje především klasiky od společnosti Activision z 80. a 90. let minulého století, jako je Pitfall, Grand Prix, Cosmic Ark, MechWarrior 2: 31st Century Combat nebo Atlantis.

Partnerem Microsoftu je v tomto ohledu firma Antstream, která v rámci své streamovací platformy nabízí přes 1300 retro hitů. Ačkoli se tak může zdát výběr 50 titulů jako „kapka v moři“, má to i svou světlou stránku – současní předplatitelé nebudou muset zaplatit za možnost zahrát si retro klasiky ani o korunu navíc.

O kolekci Retro Classics píše Microsoft jako o součásti jeho „závazku k zachování her a zpětné kompatibility“ a už nyní je k dispozici na konzolích Xbox, PC nebo prostřednictvím cloudového hraní na kompatibilních zařízeních, jako jsou některé chytré televizory LG a Samsung a náhlavní souprava Meta Quest. Kompletní seznam her najdete níže:

Activision prototype #1

Atlantis

Atlantis II

Barnstorming

Baseball

Beamrider

Bloody Human Freeway

Boxing

Bridge

Caesar II

Checkers

Chopper Command

Commando

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Cosmic Ark

Crackpots

Decathlon

Demon Attack

Dolphin

Dragster

Enduro

Fathom

Fire Fighter

Fishing Derby

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

Freeway

Frostbite

Grand Prix

H.E.R.O.

Kaboom!

Laser Blast

MechWarrior

MechWarrior 2: 31st Century Combat

Megamania

Pitfall II: Lost Caverns

Pitfall!

Police Quest 1

Pressure Cooker

Quest for Glory 1

Riddles of the Sphinx

River Raid

River Raid II

Robot Tank

Sky Jinks

Space Quest 2

Space Quest 6

Space Treat Deluxe

Spider Fighter

Star Voyager

Tennis

The Adventures of Willy BeamishThe Adventures of Willy Beamish

The Dagger of Amon Ra

Thwocker

Title Match Pro WrestlingTorin’s Passage

Trick Shot

Vault Assault

Venetian Blinds

Zork I

Zork Zero

Aktuálně to vypadá, že kolekce bude obsahovat tituly z původního systému PlayStation, SNES, MS-DOS a další. Hráči zároveň moci sbírat achievementy a účastnit se událostí, jako jsou turnaje a komunitní výzvy. Podle Microsoftu se jedná teprve začátek – kolekce se časem rozšíří o více než 100 her od společností Activision a Blizzard. Pokud si je ovšem budete chtít všechny zahrát, předplatnému se nevyhnete, neboť do samostatného prodeje se s nejvyšší pravděpodobností nedostanou.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.