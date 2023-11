Microsoft prodlužuje podporu: počítače Surface bude udržovat aktuální o 2 roky déle

Nové počítače Surface se mohou těšit minimálně na 6letou podporu

Microsoft jim bude poskytovat firmware o dva roky déle než doposud

Změna se týká všech zařízení prodávaných od roku 2021

Softwarová podpora je v poslední době hodně diskutované téma. V této oblasti dlouhodobě exceloval Apple, letos toto téma zvedl Google, který svým novým Pixelům 8 a 8 Pro slibuje až 7 let systémových a bezpečnostních aktualizací. Dlouhá podpora není důležitá jen u smartphonů, ale i u dalších elektronických hraček včetně počítačů – u nich si její délku stanovují jednotliví výrobci. A jelikož většinu počítačů na trhu pohání systém Windows, chce jít Microsoft ostatním výrobcům příkladem.

Microsoft prodlužuje podporu počítačům Surface

Dosud Microsoft poskytoval svým počítačům čtyřletou podporu, po kterou jim poskytoval aktualizace firmwaru. Ty jsou důležité proto, aby spolupráce hardwaru se systémem Windows byla co maximálně efektivní, nezřídka kdy Microsoft u aktualizací firmwaru u počítačů Surface slibuje vyšší výdrž baterie nebo zvýšení výkonnosti. Nově se Microsoft zavazuje udržovat podporu svých zařízení po dobu minimálně šest let, prodloužení o dva roky se týká všech počítačů prodávaných po 1. lednu roku 2021. Z hlediska jednotlivých strojů by tak podpora měla být následující:

Zařízení Datum vydání Konec podpory Surface Pro 5 15. června 2017 15. ledna 2024 Surface Pro 5 LTE 1. prosince 2017 15. ledna 2024 Surface Studio 2 2. prosince 2018 25. ledna 2024 Surface Laptop 3 22. října 2019 30. července 2024 Surface Pro 7 22. října 2019 28. února 2024 Surface Pro X SQ1 5. listopadu 2019 10. srpna 2025 Surface Go 2 6. května 2020 30. prosince 2024 Surface Book 3 26. května 2020 1. dubna 2025 Surface Pro X SQ2 13. října 2020 13. října 2024 Surface Laptop Go 13. října 2020 13. října 2024 Surface Pro 7+ 15. ledna 2021 15. ledna 2027 Surface Laptop 4 15. dubna 2021 15. dubna 2027 Surface Pro 8 5. října 2021 5. října 2027 Surface Laptop Studio 5. října 2021 5. října 2027 Surface Go 3 5. října 2021 5. října 2027 Surface Pro X (pouze Wi-Fi) 5. října 2021 5. října 2027 Surface Laptop SE 11. ledna 2022 11. ledna 2028 Surface Laptop Go 2 7. června 2022 7. června 2028 Surface Laptop 5 25. října 2022 25. října 2028 Surface Pro 9 25. října 2022 25. října 2028 Surface Studio 2+ 25. října 2022 25. října 2028 Surface Go 4 21. září 2023 21. září 2029 Surface Laptop Go 3 3. října 2023 3. října 2029 Surface Laptop Studio 2 3. října 2023 3. října 2029

Z tabulky je patrné, že čtyřletý závazek u starších zařízení Microsoft dost často prodlužoval, například Surface Pro 5 z roku 2017 má přislíbenou podporu až do ledna příštího roku, což dává dohromady více než šest let. Je tedy možné, že i u těch novějších nemusí být podpora šestiletá, ale ještě delší.

Aktualizace firmwaru nijak nesouvisejí s updaty systému – ty mohou počítače s Windows dostávat do té doby, než Microsoft u nové verze Windows zvýší hardwarové požadavky.