Microsoft představí letošní Surfacy nečekaně brzy. Premiéra proběhne už příští měsíc

Premiéra letošní generace počítačů Microsoft Surface je naplánovaná na 21. září

Zřejmě se dočkáme odhalení tří nových počítačů z řad Surface Go, Laptop Go a Laptop Studio

Microsoft pravděpodobně vypustí i update Windows 11 doplňující umělou inteligenci

Letošní podzim bude opět nabitý spoustou nových zařízení – výrobci technologických hraček opět uvedou spousty novinek, s nimiž budou chtít oslnit na předvánočním trhu. Výjimku neudělá ani Microsoft, který na trh uvede několik nových počítačů rodiny Surface, letos to navíc učiní nečekaně brzy.

Nové Surfacy už příští měsíc

Microsoft své počítače obvykle představuje buď na konci září, nebo na ještě častěji v měsíci říjnu. Pro letošní rok bylo zvolené datum 21. září, což je o tři týdny dříve než loni. Událost se odehraje v New Yorku a dá se předpokládat, že kromě nových počítačů se dočkáme uvolnění velké aktualizace Windows 11, která systém obohatí (nejen) o funkci Copilot využívající prvky umělé inteligence. Zatímco chystaná vylepšení pro Windows 11 již známe z Insider programu, u hardwarových novinek se musíme spoléhat na všemožné spekulace.

V tuto chvíli to vypadá, že Microsoft pro letošní rok žádnou revoluci neplánuje, v podstatě jen lehce upgraduje svá existující zařízení – dodá do nich novější procesory a zlepší jejich opravitelnost. Vylepšení se mají dočkat:

Surface Laptop Studio – druhá generace má přinést procesory Intel Core 13. generace, grafiku NVIDIA RTX 40XX a prý i omlazenou portovou zásobu

– druhá generace má přinést procesory Intel Core 13. generace, grafiku NVIDIA RTX 40XX a prý i omlazenou portovou zásobu Surface Laptop Go – třetí generace má dostat 12. generaci procesoru Intel Core i5 a větší kapacitu RAM a SSD v základní konfiguraci

– třetí generace má dostat 12. generaci procesoru Intel Core i5 a větší kapacitu RAM a SSD v základní konfiguraci Surface Go – čtvrtá generace údajně obdrží procesor Intel N200 s vyšším výkonem

Některé z nových počítačů Microsoftu by se měly dočkat i nových funkcí využívajících umělou inteligenci, jako je například zpracování hlasu. Původně byly tyto technologie omezené na ARMové čipsety s dedikovanou neurální jednotkou, nyní by měly přijít i do počítačů s procesory od Intelu.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?