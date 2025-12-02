Microsoft obnovil sváteční tradici. Příšerné vánoční svetry jsou opět v nabídce

- Microsoft po loňské odmlce opět zařadil do nabídky tematické nevkusné vánoční svetry
- Vybírat můžete ze tří svérázných variant – Artifact, Zune a Xbox
- První zmíněná varianta je humorným pohledem do bohaté historie operačního systému Windows
Co by to vůbec bylo za Vánoce bez zpravidla nevkusného, ale na druhou stranu příjemně hřejivého svetru? K podobnému závěru dost možná dospěli také v Microsoftu. Jinak si návrat přiznaně ošklivého merche vysvětlit neumíme. Loni se fanoušci nových svetrů nedočkali, což se jim technologický gigant z Redmontu letos rozhodl vynahradit rovnou trojicí motivů – varianta s názvem Artifact slouží jako připomínka starých časů, na hnědé variantě se vyjímá logo neúspěšného multimediálního přehrávače Zune a zelená varianta je věnovaná fanouškům Xboxu.
Pro fanoušky Exploreru i Hledání min
Varianta Artifact, kterou si zcela subjektivně dovolím označit za nejzajímavější, je plná motivů a ikonek, které jsou neodmyslitelně spjaté s historií operačního systému Windows. Na svetru tak nechybí loga webového portálu MSN či prohlížeče Internet Explorer, zatímco hráče by mohla potěšit přítomnost legendárního Hledání min nebo hlavy výbušného Creepera z Minecraftu.
Přímo uprostřed se pak nachází ikonický „maskot“ pan Sponka. Středobodem vánočního svetru přitom není poprvé, zájemci se do něj mohli obléknout už v roce 2022. Svetry Artifact a Zune pořídíte v Microsoft Storu za 79,95 dolarů, v přepočtu za cca 1660 korun, zatímco varianta s motivem Xboxu vás vyjde o dvacet dolarů levněji.
Microsoft začal své ošklivé vánoční svetry posílat fanouškům v roce 2018. O dva roky později je poprvé zařadil přímo do prodeje. Tradici vánočních svetrů společnost z neznámého důvodu přerušila pouze v roce 2024. Letos se však vánoční svátky v domácnostech technologických nadšenců opět mohou nést v duchu nevkusné módy a nostalgického vzpomínání.
Která varianta je podle vás nejhorší? Dejte nám vědět v komentářích.