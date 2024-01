Microsoft objevil novou technologii pro baterie, pomohla mu s tím AI

Microsoft společně s vědci z Pacific Northwest National Laboratory objevil nový materiál pro baterie

Ty by měly být levnější a snadnější na výrobu, přičemž je u nich také nižší riziko přehřátí

Jednou z překážek pro masové nasazení je horší vodivost

Baterie jsou už delší dobu slabinou moderní elektroniky. Ačkoli to chvíli vypadalo, že bychom se mohli dočkat akumulátorů vyrobených z grafenu, prozatím to na masové nasazení nevypadá. Řada firem se proto snaží o vlastní objev, který by bez nadsázky způsobil revoluci v řadě technologických odvětví a pomohl posunout lidstvo zase o krok kupředu. S novým objevem se pochlubil také americký gigant Microsoft, který ve svých laboratořích pravděpodobně přišel na nový materiál, který by mohl posunu v oblastí baterií výrazně pomoci. Zajímavostí také je, že na to nepřišel sám, ale s pomocí umělé inteligence.

Nahradí nový materiál stávající baterie?

Microsoft objevil nový druh elektrolytu v pevné fázi, což je materiál, který by mohl vést k baterii, u níž je menší pravděpodobnost, že vzplane, než je tomu u dnešních lithium-iontových baterií. Také se v něm používá méně lithia, které je stále obtížněji dostupné, protože poptávka po dobíjecích bateriích pro elektromobily roste. Před firmou z Redmondu je nicméně ještě dlouhá cesta, než se prokáže, nakolik je tento materiál životaschopný jako alternativa k tradičním lithium-iontovým bateriím. Vědci jsou ovšem nejvíce nadšeni z potenciálu generativní umělé inteligence, která může urychlit jejich práci. Tento objev je jen prvním z mnoha materiálů, které budou při hledání lepší baterie testovat.

„Nejdůležitější je rychlost, s jakou jsme se dostali k novému nápadu, novému materiálu. Pokud se nám podaří zaznamenat takové zrychlení, vsadil bych na to, že toto je cesta budoucnosti při hledání těchto druhů materiálů,“ říká Karl Mueller, fyzikální chemik a ředitel kanceláře pro vývoj programů v Pacific Northwest National Laboratory, která spolupracuje s Microsoftem. Ten loni oslovil výzkumníky z PNNL, aby jim nabídl platformu Azure Quantum Elements (AQE), která spojuje vysoce výkonné výpočty a umělou inteligenci a také kvantové výpočty. Společnost ji loni uvedla na trh jako nástroj přizpůsobený pro objevy v chemii.

Na novém kandidátovi, který by mohl nahradit stávající baterie, je zajímavé, že využívá kombinaci lithia a sodíku, hojně zastoupeného prvku a hlavní složky soli. Podle Microsoftu by nový materiál mohl snížit množství lithia používaného v bateriích až o 70 procent. Navíc by se dal použít k vytvoření polovodičové baterie, která by byla bezpečnější než dnešní lithium-iontové baterie s tekutými elektrolyty, které jsou náchylnější k přehřátí. Záludnost spočívá v tom, že pevné elektrolyty obecně nevedou energii tak dobře jako jejich kapalné protějšky. To je problém, který se vědci u tohoto nového materiálu stále snaží překonat, protože při laboratorních testech vykazoval nižší vodivost, než se původně předpokládalo.