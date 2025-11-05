TOPlist

Microsoft napravuje ostudu. Windows 11 nově zvládne to, co roky umí i levné mobily

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 11. 15:00
Tablet s Windows 11 (ilustrační obrázek)
  • Microsoft se rozhodl rozšířit možnosti Windows 11 o velmi užitečnou funkci
  • Ocení ji především ti, kteří chtějí sledovat filmy na více bezdrátových sluchátkách
  • Aktuálně je možnost omezena jen na vybraná zařízení v rámci betaverze

Operační systém Windows od Microsoftu toho za ty roky, co je k dispozici široké uživatelské základně, umí poměrně hodně. Mnohdy také starší funkcionality zůstávají i v novějších verzích systému, přičemž může trvat klidně i dekádu, než zastaralou funkci inženýři z Redmondu odstraní. Pak jsou ale také případy funkcí, kdy by jeden očekával, že je bude nejmodernější systém Windows 11 zvládat levou zadní, ale v praxi si s nimi doposud neporadil.

Sdílený zvuk skrze Bluetooth míří do Windows

Jedna z nich se týká i připojení sluchátek skrze Bluetooth. To systém Windows 11 pochopitelně dokáže, nicméně pokud byste chtěli připojit dva páry sluchátek a pouštět do nich zvuk či hudbu současně, narazili byste na problém. Zatímco při analogovém řešení byste si vystačili s jednoduchou rozdvojkou, v případě Bluetooth by tato překážka teoreticky nemusela vůbec existovat. Jenže až doposud poměrně překvapivě existovala.

Nabídka sdíleného audia ve Windows 11

Microsoft nyní přináší do systému Windows 11 sdílený zvuk, který umožňuje streamovat audio do dvou párů bezdrátových sluchátek, reproduktorů nebo naslouchadel. Tato funkce využívá Bluetooth Low Energy (LE) a je k dispozici v předběžné verzi pro členy programu Windows 11 Insiders v kanálech Dev a Beta. Sdílený zvuk můžete použít tak, že připojíte zařízení podporující Bluetooth LE k počítači se systémem Windows 11 a poté v nabídce rychlých nastavení vyberete možnost Sdílený zvuk (náhled).



Muž sedící u počítače



Nepřehlédněte

Windows 11 dostávají novou nabídku Start a konečně i pořádný ukazatel baterie

Sdílený zvuk se hodí, pokud sledujete film na notebooku s přáteli nebo členy rodiny nebo jim chcete ukázat novou hudbu, kterou můžete oba streamovat do svých bezdrátových sluchátek. Microsoft v srpnu představil funkci LE Audio ve Windows 11, která umožňuje vyšší kvalitu zvuku při používání bezdrátových sluchátek ve hrách nebo při hovorech. Prozatím je sdílený zvuk ve Windows 11 k dispozici pouze na vybraných počítačích s podporou Copilot Plus a tato funkce je také omezena na zařízení podporující Bluetooth LE, jako jsou Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3, Buds 3 Pro a bezdrátová sluchátka Sony WH-1000XM6.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

