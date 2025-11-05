Microsoft napravuje ostudu. Windows 11 nově zvládne to, co roky umí i levné mobily

- Microsoft se rozhodl rozšířit možnosti Windows 11 o velmi užitečnou funkci
- Ocení ji především ti, kteří chtějí sledovat filmy na více bezdrátových sluchátkách
- Aktuálně je možnost omezena jen na vybraná zařízení v rámci betaverze
Operační systém Windows od Microsoftu toho za ty roky, co je k dispozici široké uživatelské základně, umí poměrně hodně. Mnohdy také starší funkcionality zůstávají i v novějších verzích systému, přičemž může trvat klidně i dekádu, než zastaralou funkci inženýři z Redmondu odstraní. Pak jsou ale také případy funkcí, kdy by jeden očekával, že je bude nejmodernější systém Windows 11 zvládat levou zadní, ale v praxi si s nimi doposud neporadil.
Sdílený zvuk skrze Bluetooth míří do Windows
Jedna z nich se týká i připojení sluchátek skrze Bluetooth. To systém Windows 11 pochopitelně dokáže, nicméně pokud byste chtěli připojit dva páry sluchátek a pouštět do nich zvuk či hudbu současně, narazili byste na problém. Zatímco při analogovém řešení byste si vystačili s jednoduchou rozdvojkou, v případě Bluetooth by tato překážka teoreticky nemusela vůbec existovat. Jenže až doposud poměrně překvapivě existovala.
Microsoft nyní přináší do systému Windows 11 sdílený zvuk, který umožňuje streamovat audio do dvou párů bezdrátových sluchátek, reproduktorů nebo naslouchadel. Tato funkce využívá Bluetooth Low Energy (LE) a je k dispozici v předběžné verzi pro členy programu Windows 11 Insiders v kanálech Dev a Beta. Sdílený zvuk můžete použít tak, že připojíte zařízení podporující Bluetooth LE k počítači se systémem Windows 11 a poté v nabídce rychlých nastavení vyberete možnost Sdílený zvuk (náhled).
Sdílený zvuk se hodí, pokud sledujete film na notebooku s přáteli nebo členy rodiny nebo jim chcete ukázat novou hudbu, kterou můžete oba streamovat do svých bezdrátových sluchátek. Microsoft v srpnu představil funkci LE Audio ve Windows 11, která umožňuje vyšší kvalitu zvuku při používání bezdrátových sluchátek ve hrách nebo při hovorech. Prozatím je sdílený zvuk ve Windows 11 k dispozici pouze na vybraných počítačích s podporou Copilot Plus a tato funkce je také omezena na zařízení podporující Bluetooth LE, jako jsou Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3, Buds 3 Pro a bezdrátová sluchátka Sony WH-1000XM6.