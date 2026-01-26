Microsoft má klíče k vašim datům. A klidně je předá úřadům

- Zálohovali jste šifrovací klíče na serverech Microsoftu? Poté k nim nemáte přístup jen vy
Šifrování je základ bezpečnosti v digitálním světě a nemusíte být zrovna disident v totalitním režimu, abyste chtěli ochránit svá data před nepovolanými osobami. Současné metody šifrování jsou poměrně sofistikované a bez přístupových klíčů těžko prolomitelné, tudíž není divu, že právě po těchto klíčích a přístupu k nim pase nejedna organizace, ať už nelegální, či legální. Zatímco většina firem odmítá dát vládním složkám z celého světa přístup k uživatelským datům, neboť by to znamenalo výrazné narušení důvěry mezi společností a zákazníky, Apple se v tomto ohledu příliš nerozpakuje.
Neukládejte své šifrovací klíče na serverech Microsoftu
V loňském roce za Microsoftem přišla FBI se soudním příkazem, aby jim softwarový gigant předal klíče k zašifrovaným údajům na třech počítačích, které byly součástí vyšetřování potenciálního podvodu týkajícího se programu podpory v nezaměstnanosti v souvislosti s pandemií koronaviru na Guamu – a Microsoft tomuto požadavku vyhověl. Na dotaz Forbesu to firma potvrdila s tím, že „poskytuje klíče k BitLockeru, pokud obdrží platný soudní příkaz“. Mluvčí Microsoftu Charles Chamberlayne sdělil serveru The Verge, že společnost je ze zákona povinna předložit klíče uložené na svých serverech.
Chamberlayne dále vysvětlil: „Zákazníci si mohou vybrat, zda budou své šifrovací klíče ukládat lokálně, na místě, které je pro Microsoft nepřístupné, nebo na cloudu Microsoftu. Uvědomujeme si, že někteří zákazníci dávají přednost našemu cloudovému úložišti, abychom jim v případě potřeby mohli pomoci obnovit jejich šifrovací klíč. Obnova klíče sice nabízí pohodlí, ale zároveň s sebou nese riziko nechtěného přístupu.“ Jinými slovy řečeno, pokud jsou vaše šifrovací klíče uloženy na serverech Microsoftu, má k nim firma přístup a může je předat dále, ať už dobrovolně, či nedobrovolně, například po úspěšném hackerském útoku.
Celá situace je o to citlivější v současném politicko-společenském klimatu Spojených států, kdy některé složky federálních úřadů denně překračují své pravomoci a zneužívají moc. Možné zneužití postavení ze strany úřadů USA se pochopitelně netýká jen lidí na území Spojených států, ale také „zahraničních vlád s pochybnou situací v oblasti lidských práv“, což v současném nastavení administrativy USA může být velmi volná definice, do které může spadnout prakticky jakýkoli stát na světě.