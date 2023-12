Microsoft koupil dýňovou farmu uprostřed ničeho. Utratil za ni tři miliardy

Microsoft vyrazil na nákupy do Wisconsinu

V malé obci Mount Pleasant koupil dýňovou farmu

Tu chce přebudovat na datové centrum

Některé nákupy dávají na první pohled smysl, nad jinými kroutí člověk hlavou. Jinak tomu není ani v případě akvizicí velkých firem. Tentokrát se vydal na nákupy gigant z Redmondu, který v americkém státě Wisconsin koupil dýňovou farmu. Rodina z Wisconsinu se dohodla na prodeji 164 hektarů svých pozemků, které zahrnují místní dýňovou farmu, společnosti Microsoft za celkem 76 milionů dolarů (cca 1,7 miliardy korun), uvedl deník Milwaukee Business Journal. Pozemek, který zahrnuje také dýňovou farmu Land of the Giants a 3,5hektarové kukuřičné bludiště, sousedí s dalšími 260 hektary pozemků, které Microsoft koupil od obce Mount Pleasant – celkem za 99,7 milionu dolarů (cca 2,2 miliardy korun).

Místo dýňové farmy vyroste moderní datacentrum

Ne, Microsoft se opravdu nedal na farmaření, jak by se mohlo na první pohled zdát. Konečným cílem společnosti Microsoft je vybudovat v této oblasti areál datového centra, do kterého plánuje investovat více než 1 miliardu dolarů (cca 22 miliard korun). Cena, kterou Microsoft zaplatil, je výrazně vyšší než reálná hodnota pozemku. Pozemek rodiny Creuzigerových byl v roce 2023 původně oceněn na 174 200 dolarů (cca 3,8 milionů korun), ale po provedení úprav se jeho hodnota zvýšila na 598 400 dolarů (cca 13,3 milionů korun), řekl serveru The Verge odhadce obce Mount Pleasant Dan McHugh.

Celkově je prodej pro obec šťastným koncem po několika letech zmatků a smíšených signálů ze strany společnosti Foxconn. Je to teprve dva roky, co Foxconn drasticky snížil svou slibovanou investici ve výši 10 miliard dolarů (cca 223 miliard korun), která měla zahrnovat moderní výrobní závod v Mount Pleasant. Deník Milwaukee Business Journal uvedl, že Microsoft plánuje ve svém datovém centru v Mount Pleasant zpočátku zaměstnat 200 lidí a časem by mohl přidat více než 460 pracovních míst. Stále to však bude jen zlomek z 13 000 pracovních míst, která Foxconn původně slíbil oblasti v roce 2017.