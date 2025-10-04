Microsoft je připraven spustit Xbox Cloud Gaming zcela zdarma, ovšem s jednou podmínkou

- Xbox Cloud Gaming má mít verzi, díky které si zahrajete zdarma
- Microsoft sice po vás nebude chtít peníze, zato ale od vás bude něco chtít
- Bezplatné cloudové hraní Microsoft v současné chvíli interně testuje
Už dávno jsou pryč doby, kdy bylo cloudové hraní jen pro smích. S rychlým internetem, dostupnými servery a optimalizovaným softwarem ušla tato metoda hraní v posledních letech pořádný kus kupředu a pro mnohé hráče může představovat levnější alternativu ke klasickému hraní na PC či konzoli. Ostatně pořídit si výkonný hardware není levná záležitost a pokud nehrajete až tak často, jeho nákup se vám nejspíše nevyplatí. A pakliže máte v oblibě především singleplayerové tituly, dává cloudové hraní velký smysl.
Cloudové hraní od Microsoftu zcela zdarma
Jedním z hráčů na trhu je pochopitelně také Microsoft, který už delší dobu dává hráčům k dispozici službu Xbox Cloud Gaming, jež je aktuálně v beta verzi. Pro její využití musíte být pochopitelně předplatiteli služby Game Pass, avšak výměnou za to dostanete bohatý katalog her, které můžete okamžitě spustit. Před několika dny představil gigant z Redmondu další vlnu zdražování Game Passu, což bohužel učinilo Xbox Cloud Gaming o něco hůře dostupným produktem. Microsoft má nicméně podle všeho plán, jak své cloudové hraní udělat konkurenceschopným.
Podle zdrojů serveru The Verge Microsoft interně testuje variantu Xbox Cloud Gaming, která by byla zcela zdarma. Ačkoli to zní velmi dobře, má to pochopitelně jeden háček – služba bude obsahovat reklamy. Zároveň je otázkou, které tituly budou v rámci Xbox Cloud Gaming k dispozici k hraní. Patrně budete skrze službu zdarma moci spouštět některé vámi vlastněné tituly, stejně jako hry, jež jsou k dispozici pravidelně v rámci Free Play Days či tituly z nabídky Xbox Retro Classic.
Zdroje údajně tvrdí, že interní testování zahrnuje přibližně dvouminutovou reklamu před spuštěním hry, která je poté k dispozici ke streamování zdarma prostřednictvím služby Xbox Cloud Gaming. Microsoft také v současné době testuje omezení délky relace na jednu hodinu, s maximálně pěti hodinami zdarma za měsíc. Tato omezení se mohou změnit, až bude služba oficiálně spuštěna. Verze Xbox Cloud Gaming s reklamami má být k dispozici na PC, konzolích Xbox, přenosných zařízeních a skrze prohlížeč. Microsoft plánuje brzy otestovat bezplatné streamování prostřednictvím veřejné beta verze.