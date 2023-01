Microsoft hlásí obří výpadek: nefunguje OneDrive a další cloudové služby

Zhruba od 8. hodiny ranní uživatelé reportují nefunkční OneDrive a s ním i další cloudové služby v rámci Microsoft 365. To znamená, že uživatelé se nemohou dostat ke svým souborům uloženým na OneDrive, nejde jim uploadovat další a kolikrát ani nemohou otevírat sdílené dokumenty v cloudové verzi Microsoft Office.

Podle serveru DownDetector je výpadek celosvětový, hlásí ho uživatelé z Řecka, Dánska, Španělska, Turecka, Itálie, ale i Malajsie nebo Indie. V redakci máme podobné problémy – webová stránka OneDrive nenačítá obsah cloudu a v případě, že máte OneDrive propojený s průzkumníkem souborů v systému, nelze uploadovat nové soubory.

We’re investigating an issue where some users may be unable to access or open files from https://t.co/8Lidnf1goC. For more details and further updates please see OC494006 in the Admin Center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 2, 2023